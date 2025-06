Se siete alla ricerca di una smart TV 4K di ultima generazione che unisca tecnologie all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per Hisense 65U72NQ merita la vostra attenzione. Questo straordinario televisore da 65 pollici con tecnologia Mini-LED PRO viene proposto a soli 799€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 1.099€. Un'occasione perfetta per chi desidera aggiornare il proprio salotto con un prodotto top di gamma del 2024.

Hisense 65U72NQ, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 65U72NQ si distingue innanzitutto per la sua risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160) e il pannello QLED con refresh rate a 144Hz, caratteristiche che garantiscono una visione fluida e dettagliata, ideale non solo per film e serie TV, ma anche per il gaming competitivo. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive ottimizza automaticamente le immagini in base alla luce ambientale, offrendo una qualità visiva superiore in ogni condizione.

Il cuore tecnologico di questa TV è rappresentato dal processore Hi-View Engine, che si occupa di migliorare in tempo reale la resa delle immagini e l'elaborazione dei colori. La presenza del sistema operativo VIDAA U7 rende l'interfaccia intuitiva e reattiva, supportando servizi vocali come Alexa e VIDAA Voice, oltre alla compatibilità con AirPlay 2 e Android Screen Sharing. Completano il pacchetto i tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la certificazione lativù 4K, che assicurano un'ampia copertura dei contenuti disponibili in digitale terrestre e satellitare.

Con un design elegante e moderno, una dotazione tecnica di fascia alta e un prezzo oggi più accessibile che mai, Hisense 65U72NQ rappresenta una delle migliori occasioni del momento per chi vuole godersi il meglio della tecnologia televisiva.

