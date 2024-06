Fotovoltaico: come sfruttare al meglio i pannelli solari senza fare impianti complessi

L'energia solare è una delle risorse rinnovabili più accessibili e sostenibili a nostra disposizione. Tuttavia, la percezione comune è che l'installazione di un sistema fotovoltaico sia complessa e costosa. Con l'innovazione tecnologica, questa percezione sta cambiando. Prodotti come l'Anker SOLIX Solarbank 2 offrono soluzioni solari efficienti e semplici da installare, rendendo l'energia solare più accessibile a tutti. In questo articolo, esploreremo come sfruttare al meglio i pannelli solari utilizzando il Solarbank 2 di Anker SOLIX, concentrandoci su efficienza energetica, microinverter e controller PV integrati.

Disponibilità, Prezzi e Promozioni

I nuovi Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro di Anker SOLIX saranno disponibili singolarmente e in vari bundle dal 14 giugno 2024. Il modello Pro è il primo sistema solare domestico per balcone al mondo con accumulo di energia tutto in uno da 2400W. Una terza variante, la Solarbank 2, sarà lanciata presto.

Dal 14 giugno al 30 giugno 2024, i clienti possono acquistare la serie Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 con uno sconto fino al 22%, e non è tutto. Anker SOLIX infatti offre anche in omaggio uno Smart Meter (del valore di 129 euro).

Chi ha già un impianto esistente, poi, può acquistare il sistema di accumulo Anker SOLIX singolarmente. Fino al 30 giugno compreso, il Solarbank 2 Plus costa €1.199 euro (-15% rispetto al prezzo originale di €1.399), mentre il Solarbank 2 Pro viene venduto a 1.399 euro (prezzo al dettaglio consigliato: €1.599).

Ottimi sconti anche sul Kit Base, che passa da €2.406 a €1.819 e che include Solarbank 2 Pro, due pannelli da 435 watt e un contatore intelligente. Per gli utenti più esigenti, il super pack comprende il Solarbank 2 Pro, quattro moduli solari da 540 watt, uno Smart Meter e tre batterie di estensione a 4.839 euro (invece di 5.901 euro).

Anker SOLIX propone anche il contatore intelligente, un accessorio che ottimizza l’uso energetico e che praticamente si paga da solo.

In altre parole, è un momento fantastico per entrare nel mondo dell’energia solare.

Aumentare l’efficienza del sistema solare, aumentare il risparmio

Il kit completo include Solarbank 2 E1600 Pro (1,6 kWh) + Smart Meter + pannelli PERC da 540W (4 pannelli) + 3 batteria aggiuntive + supporti da giardino (confezione da 4). Questo speciale kit costa 5.772€ solo 4.836€ Kit di upgrade per impianti da balcone: 1 batteria Solarbank 2 E1600 Pro (1.6kWh) + 2 pannelli RS40T da 435W + 1 Smart Meter a solo 1.819€ invece di €2.277.

Il Solarbank 2 di Anker SOLIX integra microinverter e controller PV in un unico dispositivo compatto. Questo design tutto-in-uno facilita l'installazione, eliminando la necessità di cablaggi complessi e costosi. Una volta fissati i pannelli, infatti, basterà letteralmente infilare la spina per iniziare a usare il sistema.

Pannelli solari da balcone: norme e leggi

Nota: per quanto l’installazione sia effettivamente molto semplice, bisogna tenere in considerazione anche la normativa. Se la potenza totale dei pannelli supera i 350 watt (più info sul sito ENEL), infatti, sarà comunque necessario contattare un tecnico autorizzato, che si occuperà anche delle adempienze burocratiche.

Fino a 800 watt, poi, la procedura resta abbastanza semplice ma bisogna realizzare un impianto dedicato.

Anche sotto i 350 watt, infine, bisogna sempre verificare prima se ci sono leggi locali o regole di condominio da tenere in considerazione.

I pannelli da balcone, detti anche pannelli plug-and-play o pannelli da giardino, servono per risparmiare “un po’” sulla bolletta elettrica, ma non sono abbastanza potenti da rendere un’abitazione del tutto autonoma. Potrete godere di un extra energetico, ad esempio, per far funzionare i condizionatori durante la stagione più calda, quando tra l’altro il sole è più forte.

Per massimizzare il risparmio energetico, è fondamentale ottimizzare la produzione di energia solare. Il Solarbank 2 permette di collegare fino a 4 moduli solari in parallelo (4MPPT), sfruttandone così la potenza combinata. Ricordando nuovamente che se si superano gli 800 watt totali bisognerà chiedere le relative autorizzazioni e realizzare una connessione certificata con l’impianto esistente.

Il contatore intelligente abbinato al Solarbank 2 monitora il consumo energetico domestico in tempo reale. Questo dispositivo comunica costantemente con il Solarbank 2 tramite Wi-Fi o Bluetooth, consentendo una regolazione precisa dell'output energetico in base alla domanda. In questo modo, si evitano sprechi e si ottimizza l'uso dell'energia immagazzinata.

Benefici Ambientali ed Economici

L'uso di pannelli solari da balcone non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, ma offre anche benefici economici significativi. Riducendo la dipendenza dalla rete elettrica, si può risparmiare notevolmente sulle bollette energetiche. Inoltre, grazie agli incentivi fiscali e ai sussidi governativi per le energie rinnovabili, l'investimento iniziale può essere recuperato in pochi anni.

Il Solarbank 2 di Anker SOLIX rappresenta una soluzione avanzata e accessibile per sfruttare al meglio l'energia solare senza dover ricorrere a impianti complessi. Grazie alla tecnologia dei microinverter e del controller PV integrato, questo sistema massimizza l'efficienza energetica e riduce gli sprechi. Inoltre, la facilità di installazione e l'opzione dei pannelli solari da balcone rendono il Solarbank 2 una scelta ideale per chiunque desideri passare a un'energia più sostenibile e risparmiare sulle bollette.

Investire in un sistema come l'Anker SOLIX Solarbank 2 non è solo una decisione economica intelligente, ma anche un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile. Con la capacità di adattarsi alle esigenze energetiche domestiche e di fornire una fonte di energia affidabile e pulita, il Solarbank 2 è destinato a rivoluzionare il modo in cui pensiamo e utilizziamo l'energia solare.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600

Il Solarbank 2 di Anker SOLIX è un sistema avanzato che integra tecnologia all'avanguardia per massimizzare l'efficienza energetica e semplificare l'installazione e l'uso dei pannelli solari. Ecco una panoramica dei principali dettagli tecnici che rendono questo dispositivo unico e performante:

Facile da installare: Anker SOLIX Solarbank 2 si può installare e attivare in un paio d’ore, ed entro i limiti di legge è un’operazione che non richiede l’intervento di un tecnico autorizzato.

Design tutto in uno: microinverter e controller PV sono integrati con la batteria, il che rende le operazioni più semplice e aiuta a ridurre i costi.

4MPPT 2400W: generazione energetica ottimale, massimo output energetico

Autonomia: Grazie al contatore intelligente il sistema decide autonomamente se caricare le batterie o trasferire l'energia disponibile all'impianto elettrico domestico. Inoltre si possono monitorare le informazioni tramite smartphone.

Reattività: Il controller PV del Solarbank 2 può rispondere rapidamente alle variazioni della domanda energetica, regolando l'output con una precisione di ±10W.

Tecnologia al Litio Ferro Fosfato (LFP): le batterie utilizzano celle LFP, note per la loro stabilità chimica e sicurezza. Queste batterie mantengono oltre l'80% della loro capacità originale anche dopo 6000 cicli di carica/scarica.

Capacità di Espansione: è possibile affiancare fino a cinque batterie aggiuntive al Solarbank 2, raggiungendo una capacità massima di 9,6 kWh. Questo consente una grande flessibilità nel soddisfare le esigenze energetiche domestiche.