Fujifilm GFX100RF, la nuova "compatta" con sensore Large Format da 102MP

Fujifilm Corporation ha annunciato oggi il lancio di Fujifilm GFX100RF, una fotocamera digitale mirrorless che segna un nuovo capitolo nella storia della Serie GFX. Questo modello innovativo è dotato di un sensore di immagine Large Format "GFX 102MP CMOS II" da 102 megapixel, circa 1,7 volte più grande di un sensore full-frame da 35mm, e del potente processore d'immagine "X-Processor 5". La GFX100RF si distingue per essere la prima fotocamera della Serie GFX con un obiettivo integrato, un 35mm f/4 (equivalente a 28mm nel formato 35mm).

Il cuore della GFX100RF è il sensore GFX 102MP CMOS II, caratterizzato da una struttura dei pixel evoluta che garantisce un'ampia gamma dinamica e una fotografia a basso rumore. L'adozione di microlenti dedicate migliora ulteriormente la precisione dell'autofocus e la qualità dell'immagine, anche nelle zone periferiche, offrendo una nitidezza e una resa dei dettagli eccezionali. È lo stesso sensore che troviamo sulla Fujifilm GFX 100S II.

Nonostante il sensore di dimensioni considerevoli, la GFX100RF sorprende per la sua relativa compattezza e leggerezza. Con un peso di soli 735g (inclusa batteria e scheda di memoria), è il modello più leggero della serie. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un'attenta progettazione dell'obiettivo, sviluppato ex novo, e a una revisione completa della struttura interna del corpo macchina.

La GFX100RF si distingue anche per il suo design elegante e sofisticato. Per la prima volta in una fotocamera digitale Fujifilm, la calotta superiore è stata realizzata mediante un processo di taglio dell'alluminio. Anche l'anello dell'obiettivo, le ghiere, la piastra inferiore e altri dettagli sono stati lavorati con precisione dall'alluminio, esaltando la texture metallica e l'armonia del design.

Una delle novità più interessanti è la ghiera "Aspect Ratio", che permette di selezionare in modo intuitivo nove diversi formati d'immagine, ispirati alle fotocamere analogiche a pellicola di Fujifilm. Questa caratteristica, insieme ai nuovi formati 3:4 e 17:6, offre ai fotografi una maggiore flessibilità creativa e un'esperienza di scatto più coinvolgente.

L'obiettivo 35mm f/4 offre un angolo di campo versatile, ideale per una vasta gamma di generi fotografici, dai paesaggi ai ritratti. La fotocamera è dotata di un sistema autofocus ad alta velocità e precisione, con rilevamento del soggetto basato sull'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere animali, veicoli, uccelli e aerei.

Per semplificare l'utilizzo del tele-converter digitale, che sfrutta al massimo i 102 megapixel, Fujifilm ha integrato una leva dedicata nella parte anteriore della fotocamera. Questa leva consente di passare rapidamente tra l'angolo di campo nativo di 35mm (28mm nel formato 35mm) e le focali di 45mm (36mm), 63mm (50mm) e 80mm (63mm). Nonostante il sensore di grandi dimensioni, il corpo macchina compatto e leggero consente di avvicinarsi al soggetto fino a una distanza minima di 20cm, aprendo nuove possibilità creative.

La GFX100RF introduce una nuova interfaccia utente che ottimizza la disposizione delle icone durante lo scatto, adattandole al rapporto di aspetto 3:2 del nuovo schermo LCD inclinabile da 3,15 pollici. La funzione "Surround View" (Visione Completa) mostra l'area al di fuori dell'inquadratura, offrendo un'esperienza simile a quella di un mirino ottico.

Il mirino elettronico (EVF) ad alta definizione e ingrandimento 0,84x, con una risoluzione di 5,76 milioni di punti, garantisce una visione chiara e dettagliata. La fotocamera è dotata di un filtro ND a 4 stop integrato, utile per scattare a piena apertura in condizioni di luce intensa o per creare immagini con tempi di posa lunghi.

La GFX100RF supporta la registrazione di filmati 4K/30P 4:2:2 a 10 bit con una sensibilità standard a partire da ISO 100. La modalità "F-Log2" offre 13+ stop di gamma dinamica, garantendo una ricca espressione tonale e una grande flessibilità in post-produzione. La fotocamera è compatibile con il servizio Frame.io Camera to Cloud, semplificando il flusso di lavoro dalla ripresa alla modifica.

La dotazione di accessori della GFX100RF include il filtro di protezione Protector Filter PRF-49, un anello adattatore dedicato, un paraluce in alluminio e un'elegante tracolla in corda, tutti progettati per integrarsi perfettamente con il design della fotocamera e garantire la massima protezione e funzionalità.

Fujifilm GFX100RF sarà disponibile a partire da aprile 2025 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 5.595 euro.