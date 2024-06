Fujifilm presenta la nuova Instax Wide 400 insieme a un aggiornamento della Instax mini LiPlay 2-in-1

Fujifilm ha annunciato oggi il lancio delle nuova fotocamera istantanea Instax Wide 400 in un’esclusiva nuance verde salvia, insieme a una versione aggiornata della fotocamera istantanea ibrida Instax mini LiPlay. Quest'ultima presenta miglioramenti nelle texture, nel firmware, ha un sistema di ricarica aggiornato e tre nuovi colori di tendenza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio prezzi e novità delle nuove proposte Fujifilm.

Instax Wide 400: conserva i tuoi ricordi

La nuova Instax Wide 400 offre un'esperienza fotografica versatile e user-friendly, ideale per catturare una vasta gamma di scene e composizioni. Questa fotocamera è perfetta per conservare i tuoi ricordi grazie alla sua capacità di scattare fotografie con il suo ampio obiettivo grandangolare. È anche dotata di un timer automatico, che facilita la cattura di foto di gruppo e selife assicurando che nessuno venga escluso dall'inquadratura.

Caratteristiche tecniche

La fotocamera istantanea analogica instax Wide 400 è compatibile con la pellicola in formato Instax WIDE, e presenta un design semplice ma funzionale. Con esposizione automatica e controllo del flash, l'utilizzo è intuitivo: basta girare l'obiettivo per accenderla, inquadrare e premere il pulsante di scatto. Girando ulteriormente l'obiettivo nella stessa direzione si passa alla modalità Paesaggio, ideale per catturare scenari distanti da oltre 3 metri.

Inoltre, la fotocamera include un obiettivo per i primi piani, permettendo di scattare foto a una distanza di 40 cm per ottenere incredibili immagini macro. Un timer automatico azionato a leva è montato sulla parte anteriore della fotocamera. Quando la leva viene girata, i LED si accendono in sequenza e il timer può essere impostato fino a 10 secondi. Premendo il pulsante di rilascio dell'otturatore inizia il conto alla rovescia e i LED si spengono uno a uno, ogni due secondi, garantendo foto di gruppo sempre perfette.

Accessori Inclusi e prezzo

La Instax Wide 400 viene fornita con un accessorio per l'angolazione della fotocamera, che permette di scegliere tra due opzioni di altezza per trovare l'angolazione di ripresa ottimale, senza bisogno di un treppiede. La Instax Wide 400 sarà disponibile da metà luglio 2024, al prezzo consigliato di 159,99 € IVA inclusa. Insieme alla fotocamera, Fujifilm propone una custodia abbinata nel colore verde salvia, disponibile al prezzo di 29,90 € IVA inclusa.

Instax mini LiPlay: aggiornamenti e nuovi colori

La fotocamera istantanea ibrida Instax mini LiPlay si rinnova con importanti aggiornamenti. La nuova versione include un ingresso USB Type-C per una ricarica più rapida ed efficiente. È disponibile in tre nuovi colori di tendenza: Verde Matcha, Bianco Nebbioso e Bronzo Intenso, ciascuno con una texture distintiva.

Novità e prezzo

Nonostante gli aggiornamenti, la mini LiPlay mantiene tutte le caratteristiche che l'hanno resa popolare, come la possibilità di registrare messaggi vocali e la funzionalità di stampante per smartphone, che consente di stampare immagini direttamente dal telefono. Ora beneficia anche di un aggiornamento del firmware più semplice, realizzabile collegando l'applicazione dedicata alla fotocamera, migliorando ulteriormente la facilità d'uso.

La nuova Instax mini LiPlay viene fornita con 13 cornici di design e 6 filtri integrati, mentre l'app dedicata offre oltre 60 cornici di design, permettendo di aggiungere effetti alle immagini con facilità. La fotocamera sarà disponibile da metà luglio 2024, al prezzo consigliato di 179,99 € IVA inclusa.