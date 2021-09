GameFi, ecco come guadagnare criptovalute giocando online

GameFi è una delle tendenze più calde emerse dall’industria delle criptovalute, combinando finanza decentralizzata (DeFi) e token non fungibili (NFT) con giochi online basati su blockchain. A differenza di molti giochi online tradizionali, che operano su un modello “pay-to-win” e consentono ai giocatori di acquistare aggiornamenti per ottenere un vantaggio rispetto agli altri, GameFi introduce un modello “play-to-earn”. Questo concetto implica dare ai giocatori incentivi finanziari per giocare e progredire attraverso i giochi, guadagnando in alcuni casi, veri e propri redditi a tempo pieno.

Tutti gli oggetti in questi tipi di giochi sono espressi come NFT – token digitali utilizzati per dimostrare la proprietà di oggetti immateriali. Una volta che i giocatori trovano e accumulano questi oggetti attraverso il gameplay, avranno la possibilità di scambiarli con altri nei mercati digitali per diversi NFT o venderli in cambio di criptovaluta. A seconda del gioco giocato, gli utenti possono aumentare il loro potenziale di guadagno dedicando tempo a salire di livello e migliorare i loro personaggi, creando strutture monetizzate sulla loro terra che altri giocatori pagano per usare o gareggiando contro altri nei tornei.

Al fine di tenere traccia di ciò che ogni giocatore possiede, tutti gli NFT e i dati delle transazioni di criptovaluta sono memorizzati su una blockchain pubblica. Per partecipare a questi giochi play-to-earn, gli utenti dovranno fare diverse cose, tra cui creare un wallet di criptovaluta, acquistare articoli di avvio (Tutti i giochi GameFi sono scaricabili gratuitamente. Tuttavia, molti richiedono ai giocatori di acquistare prima personaggi, token crittografici nativi, mazzi di carte o aggiornamenti per iniziare), pre-finanziare il proprio portafoglio crittografico con una particolare criptovaluta per acquistare articoli di avvio.

I giochi disponibili sono tanti, tra questi i più popolari sono Alien Worlds, gioco in cui i giocatori si uniscono a un universo alieno composto da diversi pianeti in cui devono combattere per le scarse risorse e minare la criptovaluta nativa del gioco, trillium, CryptoBlades, un gioco di ruolo basato sul web che emula giochi tradizionali come Skyrim o Dark Souls, Axie Infinity, un universo ispirato ai Pokemon in cui è possibile acquistare, prendersi cura, allevare e scambiare mostri digitali, Upland, un metaverso NFT creato parallelamente al nostro mondo in cui i giocatori possono acquistare, vendere e scambiare proprietà legate a indirizzi del mondo reale, e Splinterlands, un gioco di carte collezionabili digitale in cui i giocatori costruiscono una collezione di carte con varie abilità e statistiche e le usano per combattere altri giocatori.