Genio S Touch, caffè pronto in un tocco | Recensione

Le nuove macchine per il caffè Dolce Gusto seguono linee e design dei modelli precedenti, raggiungendo ora una facilità d’uso e manutenzione da record. La Dolce Gusto Genio S Touch è piccola a compatta, e sarà soprattutto la sua larghezza limitata a permettergli di trovare spazio in ogni cucina (o ovunque la vogliate mettere).

La compattezza incide sulla dimensione del serbatoio dell’acqua (0.8 litri), che dovrà essere riempito più spesso rispetto ad altri modelli. L’operazione, per fortuna, è semplice: riuscirete ad afferrarlo con una mano, nonostante non abbia maniglie o una forma ergonomica, grazie proprio alla larghezza contenuta. S’inserisce nella parte posteriore, inclinandolo leggermente per inserire il piccolo gancio che lo assicura. L’imboccatura è ampia quanto il serbatoio (non c’è alcun restringimento), soluzione che permette di lavarlo con facilità poiché potrete inserirci la mano.

Il panello di controllo touch è posizionato sul corpo tondo superiore, e il suo utilizzo è molto intuitivo, anche se non avete mai provato una Krups prima d’ora. Interagirete con un indicatore della quantità semplicemente trascinando il polpastrello verso l’alto o il basso. La quantità da selezionare è indicata sulla capsula, ma potrete aumentarla o diminuirla a vostro piacimento. Potrete selezionare la temperatura dell’acqua su quattro livelli, indicati da un’icona a forma di termometro che cambia colore ogni volta che la toccate: blu (60°), fucsia (68°), arancione (75°) e rossa (80°). La temperatura potrà variare di qualche grado sopra o sotto quanto indicato.

Potrete anche selezionare una modalità “forte” per avere un caffè dal gusto più intenso. Quando la selezionerete, la capsula verrà perforata subito e verrà iniettata dell’acqua in maniera tale da aumentare il tempo di miscelazione con il caffé. Non avrete un caffé più ricco di caffeina, ma solo un gusto più deciso.

La Genio S Touch non ha un serbatoio per le cialde utilizzate, bensì dovrete rimuovere manualmente la cialda, ruotando il corpo superiore ed estraendo il piccolo vassoio. Un design con serbatoio per le capsule utilizzate, offerto da altri modelli, avrebbe necessitato di un corpo più grande e una manutenzione più complicata. In questo caso l’unico elemento che dovrete rimuovere e lavare separatamente è la base su cui poggerete la tazza, che si macchierà per via dello sgocciolamento della capsula dopo l’estrazione del caffè.

L’altezza tra il piano d’appoggio per le tazze e la testina di estrazione è tale da poter inserire anche tazze alte e realizzare caffé americani, cappuccini o latte macchiato. Da questo punto di vista sono presenti cialde per tutti i gusti, date un’occhiata a questo link per farvi un’idea.

Verdetto

La Krups Dolce Gusto Genio S Touch è una macchina polivalente in grado di preparare velocemente e con facilità diversi tipi di bevande. Basterà inserire la capsula, selezionare la lunghezza dell’estrazione e sfiorare il tasto di avvio. Tra i punti di pregio c’è senz’altro la facilità d’uso, la rumorosità contenuta, la possibilità di selezionare quattro differenti livelli di temperatura, la manutenzione veloce e la quantità di cialde di bevande differenti disponibili.

Tra i punti migliorabili troviamo invece lo sgocciolamento delle cialde dopo la preparazione che macchia il supporto sottostante, con il rischio di sporcare la base della tazza, l’assenza di un sistema di raccoglimento delle cialde usate, che vi costringerà a prevedere un raccoglitore esterno e il cavo di alimentazione lungo solo un metro. Per il costo forse avremmo preferito anche un materiale più pregiato per l’intera struttura, che è in plastica, nonostante ciò non influenzi negativamente l’esperienza d’uso.