Gli Anelli del Potere 2: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Una delle serie tv più attese da tutti gli amanti de Il Signore degli Anelli è, senza ombra di dubbio, Gli Anelli del Potere, la cui seconda stagione arriverà nel corso di quest'anno. Se non vedete l'ora di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi racconteremo quando esce, dove vederla, di cosa parla e molto altro!

Gli Anelli del Potere Stagione 2, quando esce?

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024. Al momento non è chiaro se verranno rilasciati tutti gli episodi insieme o meno, ma probabilmente Amazon adotterà lo stesso metodo della prima stagione, rilasciandone uno a settimana.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cos'è?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha saputo catturare l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo fin dalla sua prima stagione portando gli spettatori in un viaggio attraverso la Seconda Era della Terra di Mezzo; ha dato vita a un mondo di eroi, poteri oscuri e epiche battaglie che hanno tenuto incollati gli spettatori allo schermo.

Con oltre 100 milioni di persone che hanno seguito la serie in tutto il mondo e più di 32 miliardi di minuti di streaming, è chiaro che questa nuova incarnazione dell'universo di Tolkien ha risuonato profondamente con il pubblico globale. Il suo successo non è stato solo numerico, ma ha anche generato un fervore culturale senza precedenti, con hashtag dedicati che dominavano le piattaforme sociali e un'attenzione mediatica che ha reso ogni episodio un evento da non perdere.

La prima stagione ha portato gli spettatori attraverso terre remote e città maestose, permettendo loro di immergersi completamente in un mondo ricco di storia e magia. E con il finale di stagione che ha lasciato il pubblico in trepidante attesa per ciò che verrà, sembra che il fascino de Gli Anelli del Potere sia destinato a perdurare per molto tempo ancora.

Gli Anelli del Potere Stagione 2, di cosa parla?

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il ritorno di Sauron porta un'ombra ancora più cupa sulla Terra di Mezzo. Privato del suo esercito e degli alleati, l'Oscuro Signore si affida alla sua astuzia per ricostruire la sua potenza e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, strumenti che gli permetteranno di soggiogare ogni popolo alla sua volontà malvagia.

In questo nuovo capitolo, l'epica e l'ambizione della prima stagione si fondono, immergendo i personaggi amati e vulnerabili in un'oscurità crescente. Elfi, gnomi, orchi, uomini, stregoni e Hobbit si trovano tutti coinvolti in un mondo che vacilla sull'orlo del precipizio. Amicizie si incrinano, regni si sgretolano, ma le forze del bene lottano con sempre maggiore coraggio per mantenere ciò che è più importante: essere lì l'uno per l'altro.

Gli Anelli del Potere, dove vederla?

Esattamente come la precedente stagione, anche le nuove puntate de Gli Anelli del Potere saranno disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere alla piattaforma di streaming con le vostre credenziali Amazon (vi ricordiamo che potete usufruire di Prime Video tramite il web, le app per iOS, Android e Windows, e su smart TV).

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, la sua uscita rappresenterà il momento ideale per farlo, in quanto potrete godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo arco di tempo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Prova Amazon Prime GRATIS per 30 giorni

Quanto costa l'abbonamento ad Amazon Prime Video?

Attualmente Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, il quale ha un costo mensile di soli 4,99€ o annuale di 49,99€. Tuttavia, a partire dal 9 aprile 2024, sono state introdotte alcune modifiche ai piani di abbonamento in Italia sia per i nuovi abbonati sia per coloro che sono già clienti.

Piano Standard con pubblicità : nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari.

: nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Piano senza pubblicità: se preferite guardare i contenuti senza alcuna pubblicità, potrete optare per il piano senza pubblicità. In questo caso, il costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base sarà di 1,99€ al mese. Questo vi permetterà di godervi i film e le serie TV senza interruzioni pubblicitarie.

Sta a voi, dunque, decidere per quale piano optare anche se siete già abbonati ad Amazon Prime, ma in ogni caso rimane valida la prova gratuita di 30 giorni se non siete ancora clienti.