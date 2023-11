Gli influencer sono inaffidabili, agenzia li molla e lavora con l'IA

Aitana è una ragazza spagnola di 25 anni, originaria di Barcellona, che sta avendo grande successo come modella. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Aitana è un’invenzione: si tratta di una ragazza creata con l’intelligenza artificiale da una società spagnola che, dopo essersi stufata di lavorare con modelli e influencer e doverne assecondare i capricci, ha deciso di affidarsi all’IA.

The Clueless, questo il nome dell’agenzia, è stata molto chiara nelle sue dichiarazioni, rilasciate dal fondatore Rubén Cruz: “L'abbiamo fatto per poter vivere meglio e non dipendere da altre persone che hanno l'ego, manie o che vogliono solo guadagnare molto mettendosi in posa”. Diana Núñez, co-fondatrice di The Clueless, ha dichiarato a Fortune di essere rimasta sorpresa soprattutto dai "costi alle stelle" di quegli influencer.

Aitana è senza dubbio un successo, con oltre 140 mila follower su Instagram, un contratto come ragazza immagine del brand di integratori sportivi Big e tanto altro. La modella è stata creata con una personalità complessa, dei tratti caratteriali ben definiti e, sui social, viene data l’impressione di una vita reale, tant’è che moltissimi follower continuano a seguirla e ad amarla anche ora, nonostante si sappia che si tratta di un’invenzione.

Dopo diversi tentativi per trovare il design e la personalità migliori, The Clueless ha fatto decisamente centro: Aitana guadagna circa 3.000 euro al mese, ma in un’occasione è arrivata a 10.000.

Nonostante i problemi avuti con modelli e influencer in carne e ossa, Núñez è convinta che l’IA non li sostituirà, almeno per il momento: guardando al futuro, è difficile immaginare cose che Aitana non possa fare. “Immagina di parlare con Aitana a casa tua attraverso occhiali per la realtà virtuale. Siamo persino aperti all'idea che ogni follower di Aitana abbia un'esperienza personalizzata, il tutto con rispetto e con lo stesso affetto che le diamo come se fosse una persona reale”.

Immagine di copertina: The Clueless Agency