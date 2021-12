Gli investitori continuano ad accumulare Shiba Inu nonostante la correzione dei prezzi

Negli ultimi giorni la maggior parte delle criptovalute sta perdendo valore mentre gli investitori rimuginano sugli ultimi rapporti che circondano il divieto di crittografia della Russia. Le metriche fornite dal sito web WhaleStats, suggeriscono che le “balene”, ovvero enti o singoli investitori che detengono grandi quantità di monete digitali, stanno approfittando delle attuali condizioni di mercato per accumulare token a prezzi convenienti.

Secondo WhaleStats, Shiba Inu si colloca tra i primi 10 token acquistati nelle ultime 24 ore e la più grande posizione token in dollari. Shiba Inu si è anche classificata al secondo posto nella top 10 delle balene. Al suo prezzo attuale, SHIB è sceso di oltre il 60% dal suo massimo storico di $ 0,00008616 raggiunto in ottobre. Nonostante ciò, SHIB ha visto un’immensa crescita nel 2021, in aumento del 56.342.400% rispetto ai suoi minimi storici, secondo i dati di CoinGecko.

L’offerta circolante di SHIB si attesta a 549.060,24 miliardi, ma le azioni di accumulo stanno rimuovendo gradualmente i token dall’offerta circolante, riducendo il numero totale di monete SHIB in circolazione. Secondo il burn tracker ShibBurn, 410.298.915.831.867 sono stati bruciati dalla fornitura iniziale. Una situazione che, nel medio termine, potrebbe aiutare il prezzo di SHIB.