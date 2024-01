Google perde colpi, le ricerche sono sempre meno affidabili

Sembra che la ricerca Google abbia perso qualità, e che i risultati mostrati nella pagina dei risultati (SERP, Search Engine Result Page) non siano più quelli di una volta. Quella che per alcuni era solo un’impressione è stata confermata da un recente studio condotto da ricercatori dell'Università di Lipsia, dell'Università di Bauhaus-Weimar e del Centro per l'Analisi Dati Scalabili e Intelligenza Artificiale.

Il problema principale sembra riguardare le ricerche di prodotti, cioè quelle in cui una persona cerca qualcosa di molto specifico come un telefono, una bicicletta o un materasso. In questi casi diventa evidente come ai primi posti della SERP spesso e volentieri ci siano siti di scarsa qualità che esistono unicamente per generare profitti dall’affiliate marketing.

La ricerca ha esaminato 7.392 termini di ricerca per recensioni di prodotti su Google, Bing e DuckDuckGo. I risultati indicano che le pagine meglio posizionate sono più ottimizzate, ricche di link affiliati e presentano testi di qualità inferiore. Una lotta costante tra motori di ricerca e specialisti di ottimizzazione che sembra favorire i produttori di contenuti di basso livello.

La colpa tuttavia è in buona parte della stessa Google, che non riesce a filtrare correttamente i risultati. Sì perché il colosso californiano non fa che insistere da anni sullo stesso tema, e ci dice qualcosa come create contenuti di qualità per le persone e non preoccupatevi di ottimizzare per la SEO, poi ci penserà il nostro motore, che è abbastanza intelligente da riconoscere un contenuto di qualità e metterlo in cima alla SERP, mentre le pagine di scarsa qualità finiranno in fondo.

Suona fantastico ma non è vero. Regolarmente ognuno di noi si trova di fronte pagine scritte male, che non danno informazioni corrette, create in fretta e furia con il solo scopo di finire in cima alla SERP. Google dovrebbe riconoscere le pagine che sono state ben ottimizzate ma sono qualitativamente scarse, ma invece non ci riesce.

Perché succede? Per più di un motivo:

Sono molte le ragioni per cui gli algoritmi di ricerca non stanno funzionando bene, tra cui:

Google ha il monopolio assoluto della ricerca: praticamente tutti lo preferiscono a Bing, DuckDuck Go, Yahoo!, Ask e così via. Nessuno dei concorrenti ha mai preso piede. Dunque, essere primi su Google significa essere i primi al monto. I primi tre link su Google sono gli unici che ricevono traffico dal motore di ricerca. Nessuno o quasi clicca sul quarto link, quindi chi fa SEO in competizione con altri deve fare l’impossibile per posizionarsi in alto. Con la ricerca prodotti, Google parte dall’ipotesi che l’utente sia intenzionato a comprare qualcosa, e privilegia negozi e siti con un link di acquisto diretto. Succede anche se la ricerca include il termine “recensione”. I contenuti che sono solo informativi vengono messi in secondo piano. La stessa Google fa affiliate marketing: con la ricerca di prodotti Google spesso posiziona link di Google Shopping, e in caso di transazione Google incassa una percentuale. Gli algoritmi hanno raggiunto un livello di complessità eccessivo, e praticamente non c’è nessuno al mondo che sia in grado di dire perché una certa pagina è al primo posto e un’altra al decimo. Sono state fatte centinaia di modifiche negli anni, cumulativamente, il cui effetto si somma e si moltiplica in modi imprevedibili.

La lista potrebbe allungarsi ulteriormente, ma il punto è che oggi come oggi cercare su Google non porta più al miglior risultato possibile. O se non altro capita meno spesso di prima.

È un problema per centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, il cui lavoro è proprio creare contenuti che si posizionino in alto nella SERP. Ma è un problema anche per i consumatori: molti sono ancora abituati a pensare che i primi risultati siano quelli giusti, e a volte potrebbero non rendersi conto che non è così. Con la possibilità di spendere del vero denaro in qualcosa che non vale la pena.

C’è la sensazione che a Mountain View qualcuno stia trascurando il problema ma Google sostiene di aver migliorato le prestazioni e che il problema riguarda solo le recensioni di prodotti. Un po’ poco per un prodotto (e un’azienda) da cui dipende quasi tutta l’economia di Internet.

Immagine di copertina: danimalang