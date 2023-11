Govee: fino al 50% di sconto su luci LED per ogni ambiente (pre Black Friday)

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo e, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, svariati store hanno già iniziato a proporre sconti imperdibili sui propri prodotti. Ebbene, se siete alla ricerca di un set di luci a LED colorate e smart sarete felici di sapere che le offerte sono cominciate anche su Govee!

Grazie al Black Friday anticipato, infatti, potrete approfittare di sconti fino al 50% su tantissimi set di luci LED sia da esterno che da interno. Si tratta di un'occasione imperdibile per donare un'atmosfera tutta nuova alla vostra stanza o prepararvi per le decorazioni natalizie, per cui vi invitiamo di dare uno sguardo all'ampio catalogo.

Luci Govee, chi dovrebbe acquistarle?

Come vi abbiamo accennato, i set di luci Govee sono perfetti sia per l'interno che per l'esterno della casa, per cui, a prescindere dalle vostre esigenze, troverete ciò che fa al caso vostro. In particolare, parliamo di uno degli store più amati per quanto riguarda le strisce LED da applicare dietro al televisore: ad esempio, il set Govee Envisual T2 è in offerta a 109,99€ invece di 149,99€.

Questo set è perfetto per coloro che sono in possesso di un televisore da 55 a 65", dato che potrete applicare le strisce direttamente sul retro. Dopodiché, vi basterà posizionare la doppia telecamera in cima allo schermo, sincronizzando il set ai contenuti in riproduzione e sfruttando le tecnologie più innovative del settore. Nella vostra stanza si genererà un'atmosfera incredibilmente immersiva, che avrete modo di controllare anche tramite app o assistente vocale, rendendo il set ideale anche per chi desidera poterlo integrare nella propria smart home.

In alternativa, se siete alla ricerca di un set da esterno con cui decorare la vostra casa in vista del Natale vi consigliamo il Govee RGBIC, in sconto a 139,99€ anziché di 199,99€. Avrete a disposizione ben 15 metri di luci, grazie alle quali potrete addobbare l'esterno della vostra abitazione in modo facile e veloce: vi basterà pulire la superficie e sfruttare il lato adesivo delle luci per applicarle sul muro. Dopodiché, potranno restare accese fino a 50.000 ore, resistendo anche temperature estreme da -20C° a 45C°; inoltre, sono ideali per materiali come legno, cemento, metallo e pannelli vinilici, per cui si adatteranno perfettamente alla vostra casa.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Govee dedicata alle offerte Black Friday, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

