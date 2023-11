Arrivano gli smartphone "tri-fold", cioè che si piegano due volte

Huawei si sta preparando a rivoluzionare il settore degli smartphone pieghevoli con il suo presunto smartphone "tri-fold", ponendo le basi per un cambiamento in grado di scuotere il mercato.

Il noto informatore Revegnus ha spifferato l'ambizioso progetto di Huawei su X (ex Twitter), lasciando intendere che si tratta di un annuncio dal grande potenziale.

Secondo fonti vicine alla questione, lo smartphone a doppia piega di Huawei è in fase di sviluppo e si ipotizza un lancio entro marzo del prossimo anno. Ancora più intrigante è l'ipotesi che non uno, ma ben due dispositivi di questo tipo potrebbero arrivare sul mercato nel 2024, aggiungendo un ulteriore livello di curiosità.

Nonostante i piani iniziali prevedessero un'uscita nel 2023, come ha osservato l'analista Ross Young, alcuni ritardi hanno fatto slittare leggermente le tempistiche di lancio. Tuttavia, l'attesa potrebbe valere la pena, poiché Huawei mira a stabilire un nuovo standard con il suo innovativo design a "triple fold".

Ma Huawei non è sola in questa ambiziosa impresa. Secondo le indiscrezioni, anche il gigante tecnologico Samsung è in corsa, con l'intenzione di presentare il proprio smartphone a doppia piega nel 2025, seguendo il vociferato lancio di Huawei.

L'idea di un telefono tri-fold promette uno schermo ampio, simile a quello di un tablet quando viene aperto, sollevando però preoccupazioni sullo spessore del dispositivo.

Huawei, tuttavia, ha un curriculum di tutto rispetto in questo ambito. Il Huawei Mate X3, uno degli smartphone pieghevoli più sottili sul mercato, vanta uno spessore di soli 11,08mm quando è chiuso. Honor Magic V2, si aggiudica la corona di smartphone pieghevole più sottile con uno spessore di appena 9,9mm. In confronto, concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold5 e il Pixel Fold hanno uno spessore rispettivo di 13,4mm e 12,1mm.

Il successo di Huawei nello snellire la sua attuale linea di dispositivi pieghevoli fa sperare in ciò che l'azienda potrà ottenere con un dispositivo come quello vociferato. In qualità di pioniere in questa categoria, Huawei potrebbe optare per un lancio globale, segnando una pietra miliare significativa nell'evoluzione degli smartphone pieghevoli.

Ovviamente non è la prima volta che sentiamo parlare di questo genere di prodotti, con aziende come Samsung, Huawei ma anche TCL (e molti altri) al lavoro su una grande varietà di prototipi da diverso tempo.

Le aziende non stanno ricercando solo il modo di creare smartphone con due pieghe in grado di diventare veri e propri tablet dal grande display (superando quindi gli 8" massimo dei foldable a libro attuali), ma anche rollable e ibridi tra queste due tecnologie.