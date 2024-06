Grazie a BTicino la smart home non è mai stata così facile da realizzare

L'avvento e la diffusione degli assistenti vocali casalinghi hanno contribuito in maniera importante alla crescita della casa intelligente, o smart home, sempre più apprezzata dagli italiani. Sono ormai tantissimi i dispositivi, dalle lampadine ai termostati o ai campanelli, che possono essere acquistati a poche decine di euro (o al più un centinaio) e collegati ai dispositivi Alexa o Google Home per rendere la propria casa più "intelligente" e collegata in rete, in modo che sia gestibile anche da fuori semplicemente tramite un'app, per offrire la massima comodità a chi la vive quotidianamente.

Secondo l'osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, l'universo smart home in Italia è cresciuto del 40% nel 2019 (rispetto al 2018): il perché di questo successo? Semplice, il motivo sta nel fatto che le tecnologie smart usano la connessione di rete e le app dedicate presenti sugli smartphone per offrire nuove funzioni connesse anche a prodotti tradizionali, come le lampadine o i termostati citati poco fa.

Se tutto questo vi incuriosisce e vorreste una casa intelligente, ma non sapete da dove iniziare, sappiate che c'è una soluzione molto semplice al problema: il configuratore smart home online di BTicino. Si tratta di uno strumento semplicissimo da usare, perfetto per chi vuole rinnovare la propria casa o aggiornare il proprio impianto elettrico, rendendolo più intelligente; è sufficiente collegarsi sul sito e rispondere a poche domande, dopodiché tutto sarà pronto e potrete ricevere una previsione di spesa.

Ma la casa intelligente non è fatta solo di lampadine: nel 2020, sempre secondo i dati dell'osservatorio, il 60% degli acquisti ha interessato dispositivi di sicurezza, speaker ed elettrodomestici. Gli smart speaker in particolare sono in cima alla classifica del gradimento degli utenti, insieme ai sistemi base per la sicurezza; le preferenze si allargano poi sui dispositivi già citati, come l'illuminazione, che può essere accesa, spenta e regolata (sia di tono che di intensità) da remoto, il riscaldamento o la climatizzazione (anche questi regolabili da remoto) e gli elettrodomestici.

Con i sistemi di BTicino, tutto questo è gestibile da remoto senza difficoltà: luci, elettrodomestici, termostati, videocamere, videocitofoni, prese connesse e altro ancora possono essere controllati direttamente dal proprio smartphone, o con la voce sfruttando gli assistenti vocali. Ma come funziona una casa intelligente? Tutto passa dal gateway, il "cuore" della nostra smart home, che gestisce tutti i dispositivi che la compongono. I dispositivi smart inviano i propri segnali al gateway, che a sua volta li invia al nostro smartphone tramite il Wi-Fi di casa; tutto questo permette di controllarli da remoto, tramite le applicazioni dedicate.

Vi state chiedendo quali sono i vantaggi della smart home? Cerchiamo di dare delle risposte. Il primo, come ormai avrete capito, è il comfort: il poter accendere o spegnere in automatico le luci, alzare o abbassare le tapparelle a una data ora, attivare l'impianto d'allarme in automatico quando si esce di casa e così via, è una bella comodità che riduce anche dimenticanze e ritardi. Poi c'è proprio la sicurezza, dato che i sistemi smart home si integrano alla perfezione con quelli di allarme e permettono di tenere sempre tutto sotto controllo: se ricevete una notifica sospetta, ci vorrà un attimo per accedere alle telecamere e controllare la situazione, ovunque vi troviate.

Altro vantaggio è il controllo automatico e personalizzato di illuminazione, elettrodomestici e tutti i dispositivi smart della casa, che permette di ridurre gli sprechi e di tenere monitorati i consumi, così da sapere sempre quanto si andrà a spendere in bolletta. E poi abbiamo il controllo remoto di cui abbiamo già parlato più volte, che garantisce la massima praticità, in quanto si può controllare la propria casa ovunque ci si trovi: è possibile per esempio accendere il riscaldamento (o il condizionatore) prima di rientrare, di modo che l'abitazione sia alla giusta temperatura quando vi si ritorna.

Tutto questo può sembrare parecchio complicato da realizzare, ma per fortuna esistono strumenti semplici come il configuratore smart home di BTicino, che attraverso poche domande molto semplici e veloci, riesce a darvi un'idea del costo della casa intelligente dei vostri sogni e, se lo desiderate, trasformarlo in un progetto vero e proprio. Volete scoprire quanto è facile realizzare una smart home con tutto quello che vi serve? Trovate lo strumento alla pagina dedicata!