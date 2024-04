Grey's Anatomy Stagione 20: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Grey's Anatomy è uno dei medical drama più noti e amati di sempre, tanto da essere arrivato alla sua 20esima stagione e non dare accenni di concludersi. Se, dunque, non vedete l'ora di scoprire le nuove puntate siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi spiegheremo quando e dove esce, di cosa parla e molto altro!

Grey's Anatomy Stagione 20, quando esce?

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy arriverà su Disney+ Italia a partire dal 25 aprile 2024.

Grey's Anatomy Stagione 20, di cosa parla?

Questo medical drama continua a seguire le vicende del team di medici del Grey Sloan Memorial, che affrontano decisioni di vita o di morte ogni giorno, trovando conforto l'uno nell'altro e scoprendo che né la medicina né le relazioni possono essere definite in bianco e nero.

Chi ci sarà nel cast di Grey's Anatomy Stagione 20?

Nel cast, ritroveremo Chanrda Wilson, Kevin McKidd, Kim Raver, James Pickens Jr., Caterina Scorsone e Camilla Luddington nei loro ruoli principali. Inoltre, la nuova classe di specializzandi introdotta nella stagione 19, composta da Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis, sarà presente. Sebbene Kelly McCreary lasci un vuoto, vedremo il ritorno di Chris Carmack nei panni di Atticus “Link” Lincoln e Jake Borelli in quelli di Levi Schmitt. Infine, Natalie Morales, nota per Orange is the New Black, interpreterà Monica Beltran, una chirurga pediatrica dotata di grande pragmatismo e acume.

Grey's Anatomy Stagione 20, dove vederla?

Come vi abbiamo accennato, la Stagione 20 di Grey's Anatomy è disponibile in esclusiva su Disney+. Ogni giovedì verrà reso disponibile un nuovo episodio, per un totale di dieci episodi nella stagione 20. Inoltre, nella stessa piattaforma potete trovare anche tutte e 19 le stagioni precedenti.

Disney Plus, quanto costa l'abbonamento?

Il costo dell’abbonamento a Disney Plus varia in base al piano scelto:

Disney+ Standard con pubblicità : Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di 5,99 € al mese .

: Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di . Disney+ Standard : Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno .

: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di o . Disney+ Premium: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

