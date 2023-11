I TV Samsung potrebbero avere una nuova tecnologia audio concorrente di Dolby Atmos

Nel mondo dell'audio spaziale, Dolby Atmos ha sempre primeggiato, motivo per il quale è presente in molte delle migliori soundbar attualmente sul mercato. Tuttavia, un nuovo contendente si sta facendo strada.

L'Immersive Audio Model and Formats (IAMF), in sviluppo da Samsung e da Google fin dal 2020, è stato annunciato di recente tramite un post sul blog Samsung Newsroom, lanciando un guanto di sfida proprio alla tecnologia Dolby Atmos.

La principale differenza tra IAMF e Dolby Atmos risiede nel focus del primo sugli altoparlanti integrati della TV, a differenza degli altoparlanti separati e direzionati verso l'alto di Atmos, oltre alla natura open-source del software di IAMF, diversamente dalla gestione controllata di Atmos da parte di un'unica azienda.

IAMF ha catturato l'attenzione dopo essere stato ufficialmente adottato dall'Alliance for Open Media nell'ottobre 2023, suggerendo una possibile implementazione da parte di Samsung nell'immediato futuro.

L'IAMF non solo differisce nella proprietà e nel licensing del formato e nell'hardware associato, ma presenta anche una componente di intelligenza artificiale che può enfatizzare specifici aspetti del contenuto audio.

IAMF bilancerà il suono in determinate scene, mettendo in risalto la colonna sonora o la musica di sottofondo. Inoltre, affinerà l'audio durante i dialoghi dei personaggi, consentendo all'ascoltatore di concentrarsi sulla conversazione. WooHyun Nam - Samsung Research

IAMF, oltre a offrire un audio avvolgente come Dolby Atmos, regola anche i livelli di volume in tempo reale in base alle scene, rendendo l'esperienza più coinvolgente.

La possibilità di portare IAMF anche sui futuri telefoni Samsung è nei piani dell'azienda, la quale ha indicato l'obiettivo di espandere l'esperienza audio 3D anche su dispositivi mobili.

L'implementazione di IAMF rappresenta anche una scelta economica: mentre Dolby richiede pagamenti per l'uso di Atmos e Dolby Vision, Samsung ha optato per l'utilizzo dell'HDR10+, un formato open-source che evita costi aggiuntivi.

Per quanto sia complesso valutare le qualità di IAMF solo attraverso le descrizioni di Samsung, il suo arrivo sui futuri televisori dell'azienda, permetterà di comprendere se questa nuova tecnologia potrà davvero minare il dominio di Dolby Atmos.