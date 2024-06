Minimo storico sulla soundbar Sonos con surround 3D! (-60€)

Se cercate una delle migliori soundbar, sia dal punto di vista sonoro che estetico, allora non perdetevi l'offerta di oggi su Amazon per la Sonos Beam (Gen 2) che viene proposta al prezzo di soli 439,00€, raggiungendo quindi il minimo storico per questo prodotto. Con la sua capacità di trasformare l'esperienza di ascolto attraverso effetti sonori surround 3D e Dolby Atmos e con bassi ricchi, dialoghi cristallini e un ampio soundstage, questa soundbar vi permette di riprodurre musica, radio, podcast e audiolibri in alta qualità anche quando la TV è spenta.

Sonos Beam (Gen 2), chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar Sonos Beam (Gen 2) è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza audiovisiva di alta qualità in casa. Dotata di tecnologia Dolby Atmos e effetti sonori surround 3D, è perfetta per gli amanti di film e serie TV che vogliono vivere appieno le loro storie preferite con bassi ricchi e dialoghi chiari. Inoltre, la compatibilità con Alexa e Google Assistant la rende ideale per chi utilizza un ecosistema smart home, consentendo il controllo tramite comandi vocali. Facile da configurare con solo due cavi, la Beam (Gen 2) permette anche di ascoltare musica, radio, podcast e audiolibri tramite Wi-Fi quando la TV è spenta, offrendo una soluzione versatile per gli utenti più esigenti.

La soundbar Sonos Beam (Gen 2) è una soundbar compatta che include cinque amplificatori digitali classe D, un tweeter centrale per dialoghi nitidi e quattro mid-woofer ellittici per una gamma di frequenze equilibrata. La Beam (Gen 2) supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, e si collega tramite HDMI eARC per una configurazione semplice.

Con un prezzo scontato da 499€ a 439€, la Sonos Beam (Gen 2) è un'opportunità imperdibile per chi vuole migliorare l'esperienza di ascolto domestico. La soundbar offre una qualità audio eccellente, facilità d'uso e compatibilità con vari dispositivi e servizi, rendendola un acquisto ideale per chi desidera potenziare il suono della propria TV e godersi musica e contenuti audio in alta definizione.

