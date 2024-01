Il bug piu grave di sempre manda 700 innocenti in prigione

Negli ultimi giorni, Fujitsu, il colosso tecnologico giapponese, ha vissuto un periodo che definire "tumultuoso" sarebbe un eufemismo. L'azienda ha raggiunto una svalutazione di ben 1 miliardo di dollari dal suo valore di mercato. Questa caduta è stata innescata dall'attenzione politica e mediatica nei confronti dell'azienda per il suo ruolo nello scandalo del sistema Post Office Horizon nel Regno Unito.

Secondo le ultime notizie di Bloomberg, le azioni di Fujitsu hanno subito un calo del 4 percento alla chiusura della Borsa di Tokyo, portando la perdita complessiva del valore aziendale all'8 percento dall'inizio del 2024.

La vicenda ha assunto dimensioni più gravi quando Paul Patterson, direttore di Fujitsu Services Ltd e CEO europeo di Fujitsu, ha ammesso che l'azienda ha una responsabilità morale nell'aiutare a risarcire le vittime dello scandalo del Post Office Horizon. In questo caso, 736 manager di filiali locali dell'ufficio postale sono stati ingiustamente condannati per frode a causa di errori nel sistema.

Parlando davanti ai membri del Parlamento del Regno Unito, Patterson ha dichiarato: "Siamo stati coinvolti fin dall'inizio. Avevamo difetti ed errori nel sistema. E abbiamo aiutato l'Ufficio Postale nelle loro persecuzioni dei sottopostamini questo ci dispiace davvero."

Lo scandalo Horizon, così denominato dal software coinvolto, rappresenta una serie di procedimenti giudiziari svoltisi tra il 1999 e il 2015, che hanno visto centinaia di direttori e operatori di filiali postali accusati ingiustamente di malversazioni finanziarie. Le accuse hanno colpito circa 3.500 dipendenti, di cui oltre 700 sono stati effettivamente condannati penalmente, nonostante fosse chiaro fin dal 2010 che il sistema centralizzato utilizzato per la registrazione contabile presentava gravi difetti. In questo contesto, gli operatori coinvolti, nonostante fossero estranei a qualsiasi reato, si sono visti macchiare la loro reputazione penale e sono stati soggetti a varie sanzioni, compreso il carcere. Le condanne hanno causato notevoli difficoltà economiche per molti di loro, portando almeno quattro tragici suicidi. Il sistema giudiziario ha mostrato una scarsa reattività nei confronti delle evidenze di difetti nel software, ignorando segnali fin dal 2010 e procedendo con condanne ingiuste. Questa grave ingiustizia ha non solo compromesso la vita professionale degli imputati, ma ha anche avuto impatti devastanti sul loro benessere psicologico, con conseguenze drammatiche in alcuni casi. Il contesto dello scandalo Horizon evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alle questioni tecnologiche nel sistema giudiziario e la riforma di procedure che permettano di identificare e correggere prontamente errori nei sistemi informatici, evitando così tragedie umane e danni irreparabili alla vita delle persone coinvolte.

La situazione ha assunto proporzioni tali da richiedere un intervento diretto da parte del CEO globale di Fujitsu, Takahito Tokita, che, intervistato dalla BBC, ha risposto positivamente alla richiesta di scuse per il coinvolgimento dell'azienda nello scandalo Horizon.

Il ruolo di Fujitsu nei contratti governativi è stato messo sotto i riflettori, con alcune fonti che riportano che l'azienda ha vinto un considerevole importo di contratti pubblici dal 2012. Il Financial Times stima che Fujitsu abbia guadagnato £4,9 miliardi ($6,25 miliardi) dal momento in cui i tribunali hanno dichiarato la non robustezza del sistema Horizon nel dicembre 2019.

L'attenzione sul caso ha portato alcuni parlamentari britannici a chiedere a Fujitsu di contribuire al risarcimento delle vittime, mentre altri propongono di vietare all'azienda di partecipare a future gare d'appalto nel settore pubblico del Regno Unito.

Il primo ministro Rishi Sunak ha promesso un rapido processo di esonero per gli impiegati dell'Ufficio Postale ingiustamente condannati e ha dichiarato che il governo prenderà provvedimenti una volta conclusa l'inchiesta statutaria in corso.

Il futuro di Fujitsu nel panorama tecnologico è ora incerto, con l'ombra dello scandalo che continua a gettarsi sulla sua reputazione e sulla sua partecipazione ai contratti governativi.