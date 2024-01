Il nuovo A380 a idrogeno è quasi pronto a far volare 800 passeggeri

In un'epoca in cui la sostenibilità guida l'innovazione nel settore dell'aviazione, Airbus si sta preparando a un ambizioso passo verso il futuro, puntando sull'idrogeno come possibile carburante per gli aerei successivi. Non si tratta solamente di un aggiornamento tecnologico, ma di una rivoluzione nel concetto stesso di propulsione aerea.

Il colosso dell'aviazione sta attualmente conducendo i lavori sul progetto ZEROe, con l'obiettivo di effettuare il primo test su un gigantesco A380. L'approccio rivoluzionario prevede l'utilizzo dell'idrogeno non come combustibile in un tradizionale motore a combustione, bensì come elemento chiave all'interno di celle a combustibile, generando energia per alimentare potenti motori elettrici.

L'A380, una volta simbolo dell'innovazione aeronautica, ha sperimentato difficoltà nel corso degli anni, principalmente a causa degli elevati costi operativi e della riduzione dei voli internazionali durante la pandemia. Airbus, tuttavia, vede nel progetto ZEROe un'opportunità di rilancio per il gigante dei cieli.

Con l'obiettivo di dimostrare la validità del progetto entro il 2026, Airbus ha progettato una fuel cell di grandi dimensioni, posizionata nel ventre dell'aereo, capace di generare una potenza complessiva di 1,2 MW.

La prospettiva di un powertrain più economico ed ecologico, abbinato alla rimozione dei tradizionali motori a carburante avio, apre la strada a una nuova era per l'aviazione. In questo contesto, il progetto ZEROe potrebbe non solo rivitalizzare l'A380, ma anche consentire viaggi transcontinentali senza dover soddisfare le attuali esigenze di capienza minima per garantire la sostenibilità economica. Non sappiamo al momento quale sarà la capacità, in termini di passeggeri, dell'aeromobile ma è prevedibile considerare limiti vicini a quelli attuali con capienze comprese tra 500 e 800 passeggeri (a seconda della configurazione).