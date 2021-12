Il Giappone vuole costringere i possessori di stablecoin a registrarsi come banche

La FSA, l’agenzia nipponica per i servizi finanziari, vuol costringere ha affermato che limitare l’emissione di stablecoin alle banche e alle società di bonifico bancario contribuirà a mitigare i rischi, poiché tali società sono legalmente obbligate a proteggere i beni dei clienti. Ciò significherebbe che aziende come Tether non sarebbero in grado di emettere stablecoin a società e utenti giapponesi a meno che non siano registrati come banche o fornitori di bonifici bancari. Anche i regolatori negli Stati Uniti stanno spingendo per requisiti simili.

A partire da martedì pomeriggio, le stablecoin avevano una capitalizzazione di mercato totale di 160 miliardi di dollari e avevano fatto 80 miliardi di dollari di volume di scambi nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Sebbene la sua posizione dominante sia diminuita gradualmente nel 2021, Tether oggi rappresenta il 50% del mercato delle stablecoin, seguito da US Dollar Coin al 27% e Binance USD al 9%.

Tether è stato indagato dai funzionari statunitensi per le sue affermazioni secondo cui tutte le sue stablecoin sono supportate da riserve in dollari. La società in seguito ha affermato che una parte delle sue riserve sono carta commerciale o debito societario a breve termine. Secondo Nikkei Asia,la FSA prevede anche di portare intermediari nelle transazioni crittografiche, come i fornitori di portafogli, sotto la sua supervisione.

In base al nuovo accordo, le società che facilitano le transazioni saranno tenute a verificare l’identità dei loro utenti e segnalare attività sospette alla FSA per prevenire il riciclaggio di denaro. Nel frattempo, si è parlato del fatto che un gruppo di 70 società giapponesi, comprese le sue principali banche, testerà la propria valuta digitale garantita da depositi bancari l’anno prossimo. I test per la stablecoin, che viene indicata come DCJPY, inizieranno quest’anno.