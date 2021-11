Il mercato NFT cresce senza sosta

Gli NFT o i token non fungibili hanno già visto una crescita significativa dall’inizio di quest’anno. Secondo un rapporto recente infatti si osserva che l’industria degli oggetti da collezione crittografici ha continuato a crescere. In effetti, il settore è in una fase di crescita dinamica e inarrestabile. Inoltre, il rapporto trimestrale ha anche rivelato che il conteggio dei portafogli attivi quello degli acquirenti NFT interessati è salito alle stelle. Allo stesso tempo, il numero totale di venditori è aumentato più della quantità di acquirenti nel settore.

In particolare, i portafogli attivi, il numero di portafogli che interagiscono cioè tramite contratti intelligenti con token non fungibili, sono aumentati di oltre il 102% salendo a quota 412.578 portafogli nell’ultimo trimestre, rispetto ai 203.719 portafogli attivi del trimestre precedente. D’altra parte, il numero di acquirenti di token NFT è salito alle stelle, con un incremento di oltre il 166%.

Oltre a tali statistiche, è significativo notare che anche il conteggio dei venditori è passato da oltre 40mila a quasi 123mila e ha visto un incremento molto più grande di oltre il 206% durante l’ultimo trimestre di quest’anno. Da un punto di vista della fidelizzazione, i clienti di Token non fungibili come i metaversi sono i più fedeli. Il rapporto ha osservato che settori come lo sport, i giochi, l’arte e l’utilità stanno seguendo gli oggetti da collezione digitali.