Il presidente di El Salvador risponde alle critiche della Banca d’Inghilterra

Da quando la piccola nazione centroamericana di el Salvador ha delineato i piani per adottare bitcoin come moneta a corso legale nel giugno 2021, numerose organizzazioni finanziarie globali hanno cercato di avvertire il paese di non farlo. A parte il FMI, la Banca d’Inghilterra, guidata dal critico di BTC Andrew Bailey, è stata la più critica.

L’istituzione ha sfruttato quasi tutte le opportunità da allora per raddoppiare la sua convinzione che El Salvador dovrebbe usare solo denaro fiat. L’ultimo esempio di questo tipo è arrivato all’inizio di questa settimana, poco dopo che il leader del paese, il presidente Nayib Bukele, ha annunciato l’intenzione di costruire una Bitcoin City.

Bailey ha anche parlato della famigerata volatilità, in modo simile a quanto fatto da molti altri attori istituzionali della finanza classica: “Mi preoccupa che un paese lo scelga come valuta nazionale. Ciò che mi preoccupa più di tutto è che i cittadini di El Salvador capiscano la natura e la volatilità della valuta che hanno”.

Sebbene siano passati solo pochi mesi da quando El Salvador ha legalizzato BTC, l’esperimento sembra funzionare bene per il paese, almeno secondo i frequenti aggiornamenti pubblicati dal presidente Bukele o da persone della sua amministrazione.

Ad esempio, la nazione ha utilizzato la suddetta volatilità, specialmente quando il prezzo scende, per accumulare più porzioni del bene e per utilizzare i profitti quando il prezzo aumenta per fare piani per l’acquisto di ospedali per animali domestici o nuove scuole.

Mentre affrontava i commenti più recenti di Bailey, il presidente Bukele ha risposto in modo un po’ ironico, specialmente sulle preoccupazioni “genuine” che la BOE ha per il popolo di El Salvador.