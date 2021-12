Il Regno Unito è preoccupato per i progressi cinesi della CBDC

Il capo del Government Communications Headquarters (GCHQ), una delle più grandi agenzie di intelligence nel Regno Unito, ha avvertito dei possibili effetti negativi sulle transazioni globali legate all’adozione dello yuan digitale.

Sir Jeremy Fleming ha dichiarato che se la valuta si estendesse ad altri Paesi e altri giocatori la utilizzassero, potrebbe avere un effetto negativo sulla salute del sistema finanziario e se implementato in modo errato, darebbe a uno stato ostile la capacità di sorvegliare le transazioni e di esercitare il controllo su ciò che viene condotto su quelle valute digitali.

GCHQ ha la responsabilità di proteggere le informazioni del Regno Unito e coordinare la difesa informatica del paese in caso di attacco. Fleming ha inoltre spiegato che la Cina sta promuovendo il suo portafoglio digitale in yuan come una delle alternative di pagamento per i prossimi Giochi olimpici invernali di Pechino, sia per i nativi che per gli stranieri. Ciò potrebbe spingere gli stranieri a installare e utilizzare il portafoglio digitale in yuan per pagare beni e servizi durante l’evento.

Alcuni Paesi hanno scritto saggi sul lancio di una valuta digitale della banca centrale, e altri lo hanno già fatto, ma nessun Paese ha già avviato un progetto pilota così avanzato come la Cina. Fleming ha sottolineato che la Cina sta investendo molto pesantemente in questa direzione e questo perché sta iniziando a esercitare una reale influenza sul modo in cui le regole influenzeranno il mondo digitale. “Dobbiamo capire quale sia la nostra risposta a tutto questo” ha dichiarato Fleming.

Manca ancora un quadro per gestire questo tipo di valute a livello globale, e Pechino non ha mostrato un’intenzione di collaborare con altri paesi su questo problema. Tuttavia, Fleming ha sottolineato l’importanza del commercio aperto e della collaborazione tra le due nazioni.