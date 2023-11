Il robot aspirapolvere definitivo è fatto da due ex ingegneri Google

Il Matic è un nuovo robot aspirapolvere con un approccio rivoluzionario alla pulizia dei pavimenti. Creato da due ex ingegneri di Google Nest, il Matic utilizza un approccio visuale per navigare nella casa, sostituendo i tradizionali sensori, paraurti e la tecnologia lidar con cinque telecamere RGB. Questa innovazione teoricamente riduce la suscettibilità ai problemi comuni dei robot aspirapolvere, come ostacoli come tappeti spessi, cavi o spazi angusti.

Il Matic è in grado di vedere l'ambiente in tempo reale e non si basa su mappe pre-programmate. Inoltre, è progettato per funzionare in modalità offline, il che significa che la mappatura viene eseguita localmente sul dispositivo, garantendo la sicurezza dei dati.

Dopo essere stato inizialmente offerto come servizio di abbonamento, il Matic è ora disponibile per l'acquisto diretto. È possibile prenotarlo su maticrobots.com a un prezzo scontato di 1.495$, invece dei normali 1.795$, con la consegna prevista per marzo 2024 (per lo meno negli Stati Uniti).

Il Matic è frutto di sei anni di sviluppo da parte dei suoi fondatori, Mehul Nariyawala e Navneet Dalal, entrambi ex ingegneri Google Nest. Essi hanno deciso di affrontare la sfida di creare un robot domestico autonomo per la pulizia dopo essere rimasti insoddisfatti delle prestazioni dei robot aspirapolvere esistenti.

La caratteristica chiave del Matic è la sua capacità di creare una mappa 3D dettagliata della casa, che, combinata con la visione artificiale, gli consente di spostarsi con agilità. Al contrario dei robot aspirapolvere convenzionali che spesso urtano oggetti e si muovono in modo incerto, il Matic scivola intorno agli ostacoli mentre pulisce.

Il design del Matic è più simile a un robot che a un aspirapolvere tradizionale, con un corpo bianco squadrato, grandi ruote e una testa aspirante. Le telecamere e le reti neurali alimentano il riconoscimento delle immagini, la presa di decisioni e la mappatura 3D, consentendo al Matic di identificare e classificare oggetti in casa.

Quando il contenitore del Matic è pieno, il robot si parcheggia vicino al bidone della spazzatura e invia una notifica per il vuoto. Lo svuotamento è semplice e pulito, con un sistema che assorbe i liquidi. L'opzione di abbonamento Matic offre, inoltre, un approvvigionamento costante di sacchetti, spazzole e mop.

Infine, il Matic si distingue anche per il suo livello di rumore estremamente basso, con meno di 55 decibel durante il funzionamento, rendendolo uno dei robot aspirapolvere più silenziosi sul mercato. La sua tecnologia di navigazione avanzata basata su SLAM e l'IA gli permettono di adattarsi alle condizioni di pulizia in modo flessibile.