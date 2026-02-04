San Valentino è da sempre associato a cuori, cene romantiche e playlist piene di ballad struggenti. Ma non tutti vivono il 14 febbraio nello stesso modo: c’è chi lo celebra, chi lo ignora, chi lo affronta come una giornata qualunque e chi preferisce anestetizzarlo con un buon paio di cuffie e un ritmo che non lascia spazio ai pensieri.

È proprio da qui che nasce la nuova playlist Spotify di Tom’s Hardware dedicata a San Valentino… ma a 140 BPM. Non una raccolta di canzoni d’amore in versione edulcorata, ma una selezione di tracce techno ed elettroniche dritte al punto, veloci, senza zucchero aggiunto e senza violini in sottofondo. Un’alternativa sonora pensata per chi vuole vivere la giornata con un’energia diversa, più fisica e meno sentimentale.

L’idea non è ribaltare il significato della festa, ma offrirne una lettura parallela: San Valentino può essere romantico, certo, ma può anche essere semplicemente una data sul calendario da attraversare con il ritmo giusto. La playlist è perfetta per chi festeggia, per chi non festeggia affatto e per chi è al lavoro e ha bisogno di qualcosa che tenga alta la concentrazione e il battito cardiaco allo stesso tempo.

Foto di tomasi da Pixabay

Dopo una selezione accurata, il risultato è una scaletta compatta e coerente, costruita attorno a beat sostenuti e atmosfere elettroniche che non concedono pause melodrammatiche. Più di un’ora di musica pensata per trasformare il 14 febbraio in un’esperienza un po’ più… gestibile. O, se preferite, semplicemente più divertente. Invece delle solite canzoni d’amore, qui si trovano bassi pulsanti, synth aggressivi e un’energia continua che rende la giornata meno prevedibile e decisamente più dinamica.

Ascoltando la playlist ci si accorge che anche una ricorrenza tradizionalmente legata alla lentezza e all’introspezione può essere reinterpretata in chiave diversa. Non è una provocazione, ma un piccolo esperimento culturale: dimostrare che il modo in cui accompagniamo le nostre giornate con la musica può cambiare completamente il loro sapore. San Valentino non deve per forza essere lento, malinconico o iper-romantico. Può essere veloce, rumoroso e, perché no, liberatorio.

La playlist è disponibile gratuitamente sul profilo Spotify di Tom’s Hardware ed è pensata per chi vuole affrontare il 14 febbraio con un passo più deciso. Se siete curiosi di scoprire come suona un San Valentino a base techno, correte ad ascoltarla!

E se invece siete amanti delle atmosfere videoludiche, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle playlist di SpazioGames.it: ogni mese trovate raccolte musicali ispirate ai titoli più iconici. Questo mese? Una selezione dedicata a Dispatch, uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi mesi.