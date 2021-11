Il Venezuela annulla il sequestro delle attrezzature di oltre 1.000 minatori di bitcoin

Un tribunale venezuelano con sede nella capitale del Paese ha deciso di annullare una misura di sequestro che l’autorità nazionale di vigilanza sulle criptovalute, Sunacrip, ha eseguito il mese scorso. L’operazione, che è stata condotta in uno sforzo congiunto dalla polizia scientifica nazionale e Sunacrip, ha presentato diverse irregolarità e secondo gli atti del tribunale, ha violato il “diritto alla difesa e al giusto processo, nonché il diritto di proprietà dell’attore società.”

L’attrezzatura sequestrata era in fase di manutenzione da parte di terzi e l’operazione ha ispezionato queste società, prendendo in custodia 12 Antminer S9-S9I, 1.624 EBANG E9I e 1.475 fonti di alimentazione. Tuttavia, Sunacrip non ha specificato il luogo in cui si sarebbero tenuti questi minatori.

Un’altra irregolarità rilevata dal tribunale è che questo tipo di procedura consente di presentare i documenti richiesti entro un termine di 15 giorni. Tuttavia, in questo caso, le autorità hanno sequestrato l’attrezzatura lo stesso giorno.

Con l’introduzione di questo tipo di richiesta nella legislazione venezuelana, c’è ora un precedente che afferma che i tribunali possono effettivamente interferire in questi casi se c’è la presunzione di una violazione dei diritti di proprietà, libertà economica o giusto processo. La decisione del tribunale stabilisce che questa attrezzatura sequestrata deve essere restituita al suo proprietario, una società chiamata Sierramoros, che ne avrà la custodia fino a quando la questione non sarà risolta. La sentenza però obbliga anche la società a non utilizzare quelle stesse attrezzature fino a quando non sarà chiusa la revisione in corso dei suoi permessi.