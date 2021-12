In Colombia tutti vogliono bitcoin

Con il secondo anno della pandemia di Covid-19, il sudamerica ha registrato un aumento delle adozioni di criptovalute, soprattutto in Colombia. Bitcoin infatti sarà la criptovaluta più utilizzata dai colombiani nel 2021. Il leader del mercato cripto ha guadagnato la priorità nel Paese dopo aver mostrato un ATH di 58.000 dollari per marzo e alla fine ha superato la cifra di 61.000 dollari in ottobre. L’adozione di BTC non solo è salito alle stelle in Colombia ma nel vicino Venezuela, che sta attraversando una grave crisi finanziaria.

Mentre le persone vedevano bitcoin come una priorità, altri scambi sono venuti in territorio sudamericano per facilitare gli investimenti decentralizzati. Binance è stato un attore chiave nella crescita dell’utilizzo delle criptovalute in Colombia, così come Coinbase e LocalBitcoin.

Per quanto riguarda le restrizioni sul token, la Colombia è stata molto amichevole fin dall’inizio, lasciando il posto a una massiccia adozione tra le banche. I rapporti suggeriscono che alcune banche colombiane accettano l’uso della crittografia, ma desiderano regolamentare il loro trading per garantire la sicurezza degli investitori cripto.

I pagamenti con cripto sono aumentati in Sud America, dove è già possibile pagare le bollette con BTC o altri token. Ciò ha fatto sì che il colombiano medio si adattasse alle nuove tecnologie e traesse profitto dal trading o persino dal mining di criptovalute.

Un’analisi sul campo ha mostrato che bitcoin entra nella top 10 delle criptovalute più ricercate in Colombia. Tra gli investitori troviamo figure come “James Rodríguez”, un calciatore nazionale, la cantante “Shakira” e “Lionel Messi”, un calciatore argentino acclamato in tutto il mondo. Si ritiene che almeno 1 colombiano su 10 conosca bitcoin, come investire nel token e a quali usi può essere destinato, oltre alle transazioni virtuali. Questa attrazione ha recentemente causato l’aumento di valore del token.