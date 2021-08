In-Sane, la prima Accademia in Italia per aspiranti influencer

Sbarca in Italia “In-Sane Academy” la prima accademia online dedicata al mondo dei Social Network, che offre un percorso formativo per diventare influencer.

L’unica Accademia che vanta come capitano un manager con oltre 10 anni di esperienza nel settore, al fianco delle più famose star del Web: Roberto Buonanno.

Oggi l’influencer è una delle figure più bramate dalle aziende, per questo motivo sempre più persone vogliono creare contenuti sui loro social e posizionarsi come profili influenti nelle decisioni di consumo di un pubblico specifico.

L’influencer comanda il mercato e le aziende lo sanno: secondo la ricerca “Italiani & Influencer” realizzata da Buzzoole, InfoValue e Mondadori Media, sono 20 milioni, un italiano su tre, a seguire un influencer.

Pure il mondo della formazione e delle università ha finalmente iniziato a capire che quella dell’influencer è una vera e propria professione, integrando nel suo percorso formativo nuovi corsi dedicati al mondo dei Social Network.

Ma per chi volesse diventare un influencer oggi, c’è un percorso mirato da seguire?

Da fine agosto in Italia sta arrivando In-Sane Academy, la prima accademia che ha l’obiettivo di sfornare influencer di successo.

Al timone di In-Sane, Roberto Buonanno, che da oltre 10 anni è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani.

Chi è Roberto Buonanno?

Roberto Buonanno è anche fondatore e titolare di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. È, inoltre, l’ideatore di Tom’s Network – ora In-Sane Management, l’agenzia di management leader in Italia, di cui fanno parte CiccioGamer89, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e molte delle più popolari star del web italiane.

Roberto, con le sue aziende nel mondo dell’informazione e degli influencer, ha generato oltre 25 milioni di euro nel corso degli ultimi anni.

La notizia di In-Sane Academy ha attirato l’attenzione di molti big del settore, tra cui Francesco Facchinetti che, molto entusiasta del progetto che Roberto Buonanno sta per sfornare, ha partecipato come ospite a un suo intervento. (Guarda il video per non perderti questa preziosissima intervista con Francesco Facchinetti.)

Spesso, però, attorno a questa nuova professione ruotano falsi miti e credenze; le persone online si domandano:

Cosa occorre per lavorare come influencer?

Quali competenze dovresti avere?

Tutti possono essere influencer?

Roberto, grazie alla sue conoscenze e alla sua esperienza sul campo, ha tutti gli strumenti per svelare il sistema per diventare il prossimo influencer, il prossimo imprenditore digitale!

Lo stesso sistema che ha permesso a quasi tutte le grandi star del web di guadagnare milioni di euro partendo completamente da zero.

“Uno degli esempi più recenti è il caso di Alessandro Daminato e Pietro Di Lorenzo (conosciuti come Ale & Piè). Due ragazzi che fino a poco tempo fa lavoravano come camerieri a tempo pieno e che dopo aver applicato le strategie di Roberto, in soli 3 mesi hanno raggiunto la bellezza di un milione di follower su TikTok!”

Ora Ale & Piè sono delle vere e proprie star del web e vantano la bellezza di 67,81 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale.

La prima Accademia italiana per influencer

In-sane Academy vuole creare una generazione di leader digitali consapevoli.

Infatti, il team di In-Sane, capitanato da Roberto Buonanno, spiega: “Abbiamo il grande obiettivo di migliorare il mondo reale cambiando quello virtuale! Grazie alla nostra Accademia chiunque potrà fare della propria passione il suo lavoro, diventando non solo influencer ma imprenditore di sé stesso!”.

“Guideremo l’aspirante influencer passo per passo nell’ascesa al successo, insegnando non solo la strategia e i trucchi che stanno alla base del trionfo dei migliori influencer italiani, ma anche come mantenere una carriera duratura.”.

“Un buon influencer non lancia frecce in aria. La strategia è parte essenziale, sia nel processo di costruzione che di mantenimento della carriera; proprio per questo chi desidera diventare un imprenditore digitale ha bisogno di acquisire le giuste competenze” – continua lo staff di In-Sane.

Il contesto digitale è in costante evoluzione perciò, per essere un influencer di successo, è importante sapere come anticipare i cambiamenti e adeguarsi alle tendenze con un passo avanti rispetto ai competitor.

Questo non lo si può fare da soli; bisogna essere seguiti da un team di esperti ed il team di In-Sane è l’unico in Italia in grado di fornire la strategia vincente, perché vanta oltre 10 anni di esperienza con i più grandi influencer italiani.

Per chi desidera diventare un influencer, per chi non ha ancora un profilo social, o ci ha provato ma non è andata bene, esiste In-Sane, un’Accademia che fornisce gli strumenti e le competenze per diventare un influencer professionista.

