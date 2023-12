ONLYOFFICE DocSpace 2.0: un nuovo livello di collaborazione online

ONLYOFFICE DocSpace 2.0 rappresenta un'avanzata soluzione per la collaborazione documentale nel panorama del lavoro online, contraddistinta da una serie di funzionalità innovative e di strumenti di integrazione. Questa piattaforma, all'avanguardia nel suo settore, è progettata per rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni gestiscono la documentazione, offrendo un'esperienza di lavoro collaborativo eccezionale.

Tra le caratteristiche salienti di ONLYOFFICE DocSpace 2.0, spiccano le "Stanze Pubbliche", che facilitano la condivisione di documenti con soggetti esterni attraverso link diretti, funzione che può contare su varie opzioni per garantire la massima sicurezza. L'implementazione di plugin integrati, come il convertitore PDF, draw.io (per la creazione e modifica di diagrammi) e riconoscimento vocale, porta a un livello superiore la personalizzazione e l'estensione delle capacità di DocSpace. Inoltre, la piattaforma si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva e per le ottimizzazioni, come una pagina del profilo rinnovata, miglioramenti nell'utilizzo dei moduli e l'aggiunta di nuove scorciatoie da tastiera, migliorando complessivamente l'usabilità.

Stanze pubbliche e nuove opzioni di gestione

L'introduzione delle "Stanze Pubbliche" è una delle innovazioni più significative di questa versione, consentendo una collaborazione più semplice con terze parti, senza la necessità di registrazioni. Questa funzionalità è potenziata da controlli avanzati per la gestione delle stanze, tra cui la creazione di stanze basate su file e cartelle esistenti, opzioni per il download e la riassegnazione di proprietà.







Plug-in per tutte le esigenze

La versione 2.0 introduce anche una serie di plugin innovativi. Il PDF Converter facilita la conversione di documenti in formato PDF, mentre il plugin draw.io offre strumenti avanzati per la creazione di diagrammi professionali. Infine, il riconoscimento vocale (speech-to-text) permette una conversione efficiente di file audio e video in testo, ampliando notevolmente le funzioni della piattaforma.

Questi plugin non solo migliorano le funzioni base di ONLYOFFICE DocSpace, ma ampliano anche le sue capacità, rendendolo più conforme alle necessità particolari degli utenti e incrementando l'efficienza nella gestione documentale e nella comunicazione collaborativa.

Interfaccia e profili utente rinnovati

In aggiunta, la pagina del profilo è stata completamente ridisegnata per una navigazione più intuitiva, con le impostazioni organizzate in schede per una migliore gestione delle sessioni, delle notifiche, dei file e dell'interfaccia.

Moduli migliorati e scorciatoie da tastiera





Questo aggiornamento apporta significativi miglioramenti nella gestione dei moduli, rendendo la galleria più accessibile e introducendo la possibilità di caricare modelli personalizzati direttamente nella Galleria dei Moduli. Inoltre, sono state implementate nuove scorciatoie da tastiera per semplificare la manipolazione dei file e l'utilizzo del Media Viewer, rendendo l'interazione con la piattaforma più fluida e intuitiva.

Ecco perché ONLYOFFICE è la scelta migliore per la produttività

ONLYOFFICE DocSpace 2.0 si configura come una soluzione ideale per le piccole e medie imprese in cerca di una piattaforma di collaborazione online sicura, flessibile ed economica. Rispetto a concorrenti come Microsoft 365 e Google Workspace, offre una maggiore accessibilità senza compromettere in termini di sicurezza e flessibilità. La natura open source della piattaforma permette una personalizzazione profonda per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti.

Con il lancio della versione 2.0 di DocSpace, sono stati apportati alcuni aggiornamenti significativi allo stack tecnologico, volti principalmente a incrementare l'affidabilità del sistema. Tra le novità più rilevanti, troviamo l'adozione di React v18 e l'aggiornamento delle relative librerie client. Inoltre, è stato implementato il supporto per OpenSearch e per l'ultima versione di Elasticsearch. In agguinta, è stato aggiornato anche Storybook, arricchendolo con descrizioni dettagliate dei componenti.

Ultima, ma non certo per importanza, l'aggiunta della possibilità di abilitare le lingue RTL (Right-to-Left) per l'interfaccia, attualmente in modalità beta. Questa funzionalità è particolarmente utile per gli utenti che scrivono in lingue che si leggono da destra a sinistra.

Per sfruttare le potenzialità di ONLYOFFICE DocSpace 2.0, gli utenti esistenti possono accedere al loro account DocSpace Cloud, mentre quelli nuovi possono creare un account gratuitamente per esplorare le nuove funzioni direttamente da qui. Gli utenti della versione self-hosted di ONLYOFFICE DocSpace possono attendere l'imminente rilascio della nuova versione.

Per ulteriori dettagli e risorse, è possibile consultare le guide utente di ONLYOFFICE ed esplorare le opzioni di Cloud DocSpace o DocSpace Enterprise rispettivamente da questa e questa pagina.