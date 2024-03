Influencer marketing: Virtual Influencer e implicazioni giuridiche nei contratti digitali

Stiamo vivendo in un'era in cui l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato radicalmente l'approccio delle aziende al marketing, questo cambiamento ha spinto sempre più imprese a esplorare l'utilizzo degli influencer virtuali per plasmare le proprie campagne pubblicitarie. Allo stesso tempo, tra le recenti rivoluzioni nel contesto della creator economy l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha rilasciato delle linee guida mirate a disciplinare l’attività degli influencer in Italia.

La scelta dei virtual influencer per le campagne marketing, benché promettente e innovativa, solleva una serie di interrogativi legali di fondamentale importanza. Vogliamo oggi esaminare il complesso panorama degli accordi contrattuali relativi ai virtual influencer, offrendo una guida pratica e informativa per orientarsi in queste nuove frontiere giuridiche.

Il Dilemma del Realismo Virtuale: Armonizzare Estetica e Autenticità

Nell'ambito del mercato della moda e degli influencer virtuali, il dibattito attorno alla necessità di bilanciare il realismo richiesto e l'aspetto estetico diventa sempre più rilevante. Questo dilemma si presenta come una sfida cruciale per le aziende che desiderano mantenere la coerenza con i propri valori di marca mentre sfruttano le potenzialità del mondo virtuale.

In questo contesto, il quadro giuridico italiano offre punti di riferimento fondamentali per regolare i contratti con gli influencer virtuali. Ad esempio, il Codice del Consumo disciplina le pratiche commerciali scorrette, includendo anche quelle che potrebbero influenzare la percezione dei consumatori riguardo al prodotto o al servizio offerto.

È doveroso informare i consumatori sull'origine artificiale dell'influencer che stanno guardando.

Inoltre, il Codice civile stabilisce i principi generali dei contratti, sottolineando l'importanza della buona fede e della correttezza nelle negoziazioni. Al fine di garantire una rappresentazione autentica e coerente con l'identità aziendale, i contratti con gli influencer virtuali devono essere redatti in modo da riflettere chiaramente tali requisiti. Questo potrebbe includere specifiche riguardanti il grado di manipolazione delle immagini e dei contenuti virtuali consentito, così come le modalità di collaborazione e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

Solo attraverso una gestione diligente dei contratti e un'attenzione costante ai principi giuridici ed etici, le aziende possono ottenere risultati positivi e sostenibili in questo dinamico panorama digitale.

Trasparenza: Fondamentale per la Credibilità online

Nel tentativo di catturare l'attenzione del pubblico attraverso gli influencer virtuali, la trasparenza emerge come un elemento centrale: È doveroso informare i consumatori sull'origine artificiale dell'influencer che stanno guardando.

L'utilizzo di sovrapposizioni visive nei contenuti può risultare un metodo efficace per comunicare questa distinzione essenziale; la chiarezza rappresenta l'elemento vitale per preservare la fiducia del pubblico e mitigare potenziali controversie legali. Tra le cose che è fondamentale evitare nell’influencer marketing, ma non solo, troviamo anche la pubblicità occulta, qui trovate un articolo sul tema.

Gli aspetti cruciali del contratto virtuale: un'analisi approfondita

Oltre ai concetti fondamentali, esploriamo gli aspetti chiave da considerare nella redazione dei contratti per gli influencer virtuali:

Durata del Contratto: È essenziale definire con precisione la durata dell'impegno dell'influencer virtuale, tenendo conto della velocità del mondo digitale e delle mutevoli dinamiche del mercato. Obblighi e Responsabilità: È importante specificare chiaramente gli obblighi dell'influencer virtuale, dalla creazione di contenuti alla partecipazione a eventi e all'interazione online. Definire le responsabilità in caso di violazione contrattuale è fondamentale per garantire una collaborazione trasparente. Compensazione e Royalties: È necessario strutturare in modo trasparente la compensazione, includendo eventuali royalties legate alle prestazioni e al successo della campagna. Protezione della Proprietà Intellettuale: È essenziale definire chiaramente la proprietà intellettuale dei contenuti creati dall'influencer virtuale, delineando diritti e limitazioni per evitare futuri conflitti. Riservatezza e Clausole Etiche: È importante includere clausole sulla riservatezza per proteggere informazioni sensibili e l'immagine del marchio. Si dovrebbero considerare clausole etiche per garantire comportamenti online appropriati e in linea con gli standard aziendali.

Navigare nell'ambito dei contratti con gli influencer virtuali richiede un approccio consapevole e innovativo: Bilanciare realismo, trasparenza e aspetti contrattuali chiave è cruciale per il successo di queste nuove frontiere del marketing digitale.

Se sei un'azienda e necessiti di supporto in materia di influencer marketing, ti invitiamo a rivolgerti ai nostri partner dello Studio Legale FCLEX e chiedere dell'Avvocato Giuseppe Croari, esperto nel campo legale delle aziende e dei Content Creator.