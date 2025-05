Oblivion Remastered: lo shadowdrop ha danneggiato gli studi indie

Pianificare strategicamente la data di lancio di un titolo indie può fare la differenza tra il successo e l'oblio, ma anche la pianificazione più attenta può essere vanificata da eventi imprevisti. È quanto accaduto recentemente con l'uscita a sorpresa di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (che potete trovare su Instant Gaming a un ottimo prezzo), che ha improvvisamente catturato l'attenzione del pubblico e dei media, oscurando numerosi progetti più piccoli programmati nella stessa finestra temporale. Un caso emblematico che mette in luce le fragilità dell'ecosistema videoludico e le difficoltà dei team con risorse limitate.

Quando un titolo del calibro di Oblivion Remastered irrompe sul mercato, l'impatto sugli altri giochi in uscita può essere devastante. "Dal punto di vista degli indie e degli editori indie, questo è il problema con questi enormi lanci a sorpresa," ha commentato Jónas Antonsson, capo di Raw Fury, su X. "Più o meno tutto viene seppellito." Il suo rammarico non è casuale: Raw Fury ha pubblicato Post Trauma proprio il 22 aprile, coincidendo perfettamente con il debutto dell'attesissimo titolo di Bethesda.

La frustrazione di Antonsson è palpabile quando spiega come queste coincidenze possano vanificare mesi di pianificazione: "Non abbiamo né i soldi né forza da ostentare, quindi tutto è pianificato attentamente. Compreso quando lanciare, basandoci sulle altre uscite, per cercare di massimizzare le possibilità di ottenere attenzione." Una strategia meticolosa che può crollare di fronte all'arrivo improvviso di un blockbuster videoludico.

Mike Rose, sviluppatore del deckbuilder strategico Starless Abyss, si è trovato nella stessa sfortunata situazione, tanto da lanciare un appello sui social per ottenere un minimo di visibilità. Le statistiche di vendita dimostrano quanto possa essere concreto il danno: "Sono abbastanza sicuro che l'uscita di Oblivion ci sia costata una riduzione del 10-20% sui ricavi giornalieri," ha rivelato Brian Bucklew, sviluppatore di Caves of Qud.

Nel mercato dei videogiochi, la tempistica è tutto e un lancio mal programmato può essere fatale.

L'effetto domino può manifestarsi in modo rapidissimo, come testimoniato da Francisco González, creatore dell'avventura Rosewater: "Ho notato un arresto completo delle vendite del gioco dalle 14:00 circa in poi nel giorno di Oblivion." Una testimonianza che quantifica l'impatto immediato di questi fenomeni sul mercato digitale, dove l'attenzione del pubblico può spostarsi in pochi minuti.

Il fenomeno non si limita ai lanci a sorpresa. Eventi programmati come l'uscita di Monster Hunter Wilds hanno prodotto effetti simili, diminuendo sensibilmente il volume d'affari dei titoli concorrenti, così come in molti credevano che Expediotion 33 avrebbe risentito dell'uscita così ravvicinata di Oblivion Remastered. È una dinamica intrinseca al settore: quando un gigante fa il suo ingresso in scena, tutti gli altri devono fare un passo indietro, indipendentemente dalla qualità dei loro prodotti.

Risulta curioso notare come l'arrivo di Oblivion Remastered, pur essendo ufficialmente inaspettato, fosse in realtà ampiamente anticipato nel sotto-mondo delle indiscrezioni. Materiale trapelato e voci di corridoio circolavano da tempo, rendendo la sua uscita quello che nel settore viene definito "il segreto di Pulcinella". Un elemento che solleva interrogativi sulla reale possibilità per gli sviluppatori più piccoli di prevedere questi eventi.

È importante sottolineare che le dichiarazioni degli sviluppatori indie non si configurano come vere e proprie lamentele, quanto piuttosto come una necessaria descrizione di una realtà di mercato complessa. Il loro intento appare essere principalmente quello di sensibilizzare sulla fragilità dell'ecosistema indipendente e sulle sfide quotidiane che devono affrontare.