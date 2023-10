Instagram e Facebook a pagamento, costa più di Disney Plus e Amazon Prime

A partire dal mese prossimo, gli utenti di Facebook e Instagram nei Paesi dell'UE, del SEE e della Svizzera potranno pagare una tariffa fissa mensile per rimuovere la pubblicità dalle due piattaforme di proprietà di Meta. Meta spiega in un post che l'abbonamento viene reso disponibile per "rispettare l'evoluzione delle normative europee".

Per conformarci all'evoluzione delle normative europee, stiamo introducendo una nuova opzione di abbonamento nell'UE, nel SEE e in Svizzera. A novembre offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram e che risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con gli annunci, oppure di abbonarsi per non vedere più gli annunci. Mentre le persone sono abbonate, le loro informazioni non saranno utilizzate per gli annunci.

Meta afferma di "credere in un Internet supportato dagli annunci", ma aggiunge che "l'opzione di acquistare un abbonamento senza annunci bilancia i requisiti delle autorità di regolamentazione europee e offre agli utenti la possibilità di scegliere".

Il prezzo è di 9,99 euro al mese se l'utente si abbona via web, o di 12,99 euro al mese se si abbona via Android o iOS. A partire da marzo, ogni account aggiuntivo collegato all'Accounts Center richiederà altri 6 euro al mese per essere esente da pubblicità.

Non si sa ancora se l'abbonamento a Facebook e/o Instagram senza pubblicità potrebbe arrivare anche in altri mercati, come gli Stati Uniti.

Se ci pensiamo bene si tratta di un'esborso non indifferente solo per non avere le pubblicità, basti pensare al raffronto con i maggiori servizi streaming che offrono dei contenuti di qualità e costi più elevati e spesso costa meno.

Per usufruire ad esempio di Prime Video basta essere abbonati ad Amazon Prime al costo di 49,90€ all'anno per l'Italia (poco più di 4€ al mese), se invece prendiamo Disney+, il piano annuale senza pubblicità costa 89,90€ (circa 7,5€ al mese).

Se prendiamo invece il prezzo dell'abbonamento tramite Android o iOS, questo addirittura costa come il piano standard di Netflix. Stiamo parlando di cifre a nostro avviso decisamente troppo elevate per giustificare la sola rimozione delle pubblicità.

Immagine di copertina: Foto di Brett Jordan su Unsplash