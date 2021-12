Kickstarter passerà a un modello basato su blockchain

Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding per prodotti, servizi e idee, ha annunciato ieri che sposterà le sue operazioni su una piattaforma basata su blockchain. La piattaforma ha fatto l’annuncio in un post sul blog intitolato “Il futuro dei progetti creativi di crowdfunding”, in cui ha menzionato il decentramento come uno dei motivi principali del pivot.

La piattaforma di nuova concezione sarà anche open-source, quindi altri progetti simili saranno in grado di biforcarla e utilizzarla per obiettivi diversi, portando questa soluzione a tutta la comunità degli sviluppatori; questo significa che la comunità avrà strumenti per creare siti di crowdfunding senza intermediazione. La società ha inoltre spiegato che un white paper per la nuova organizzazione sarà rilasciato nelle prossime settimane. Altre grandi aziende di recente stanno includendo elementi blockchain nei loro sviluppi.

Photo credit - depositphotos.com

Il team di Kickstarter ritiene che la loro esperienza nel crowdfunding consentirà loro di produrre un protocollo basato su blockchain per soddisfare meglio le loro esigenze. Il nuovo protocollo sarà creato da un’organizzazione indipendente finanziata inizialmente da Kickstarter. Kickstarter creerà anche un Governance Lab, che avrà il compito di supervisionare i metodi di governance per il protocollo. Questo laboratorio intraprenderà ricerche e pubblicherà comunicazioni sui modi migliori per governare il nuovo protocollo utilizzando strumenti blockchain, inclusi i DAO.

Il protocollo di crowdfunding sarà implementato su Celo, una blockchain “carbon-negative” abilitata ai contratti intelligenti (grazie al suo algoritmo di consenso proof-of-stake). Kickstarter ha calcolato che Celo ridurrà al minimo l’impatto ambientale del protocollo. Anche il prezzo di Celo ha beneficiato della dichiarazione di Kickstarter, salendo a $ 4,48 dopo l’annuncio. Da allora il prezzo è sceso a 3,93 dollari spostandosi insieme a bitcoin, ethereum e la maggior parte delle criptovalute, che attualmente stanno registrando perdite. Tuttavia, alcuni utenti sono stati molto critici, sui social media, riguardo a questa decisione, affermando di non comprende i benefici che un tale cambiamento potrebbe portare alla piattaforma e criticando i possibili effetti ambientali.