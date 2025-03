Kindle Unlimited: 2 mesi GRATIS per le vostre letture senza pensieri!

n occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone un'opportunità imperdibile per gli amanti dei libri: 2 mesi gratuiti di Kindle Unlimited! Dal 25 al 31 marzo 2025, avete la possibilità di iscrivervi a questo servizio e accedere senza limiti a un vasto catalogo di eBook, riviste e audiolibri. Che siate appassionati di bestseller, classici intramontabili o delle ultime novità editoriali, Kindle Unlimited vi offre milioni di titoli da leggere su qualsiasi dispositivo, come smartphone, tablet o Kindle.

Offerta Kindle Unlimited, perché approfittarne?

Questa promozione è riservata a chi non ha beneficiato di un periodo gratuito di Kindle Unlimited negli ultimi 36 mesi. Se rientrate tra gli aventi diritto, vi basterà attivare la promozione sul sito di Amazon per godere di due mesi senza alcun costo. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99€ al mese, ma potrete annullare l'iscrizione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. ​

Kindle Unlimited è l'ideale per chi desidera esplorare nuovi mondi, immergersi in storie avvincenti e ampliare i propri orizzonti letterari. Grazie alla flessibilità dell'app Kindle, potrete leggere ovunque vi troviate: a casa, in viaggio o durante una pausa al parco.

Oltre agli eBook, Kindle Unlimited offre anche una selezione di audiolibri, trasformando la lettura in un'esperienza audio piacevole, perfetta per i momenti in cui non è possibile leggere direttamente. ​Con 2 mesi gratuiti, avrete tutto il tempo per esplorare nuovi generi, autori e storie, senza alcun impegno. Per ulteriori dettagli e per attivare l'offerta, visitate subito la pagina dedicata su Amazon. ​

