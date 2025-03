Ritorna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon! Ecco le date e le promozioni attive

Amazon ha annunciato il ritorno della sua attesissima Festa delle Offerte di Primavera, un evento che promette di portare grandi risparmi a tutti gli utenti. Dal 25 al 31 marzo, i clienti potranno approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti, dalla tecnologia all'abbigliamento, dai prodotti per la casa a quelli per il benessere. L'iniziativa è pensata per accompagnare l'arrivo della bella stagione, offrendo un'opportunità unica di fare acquisti intelligenti e convenienti.

Festa delle Offerte di Primavera, perché approfittarne?

La primavera è il periodo in cui gli italiani sono più inclini ad acquistare online, soprattutto per rifornirsi di articoli di uso quotidiano. Una ricerca ha rivelato che il 69% degli acquirenti italiani cerca prodotti per la casa, mentre il 54% si orienta verso abbigliamento e calzature. Le attrezzature sportive e i prodotti per la bellezza e il benessere sono altre categorie particolarmente gettonate. Con la Festa delle Offerte di Primavera, Amazon offre la possibilità di risparmiare su questi e tanti altri articoli, rendendo più semplice e conveniente prepararsi all'arrivo della stagione calda.

L'81% degli italiani preferisce trovare un'offerta su un prodotto che aveva già programmato di acquistare, piuttosto che su articoli a sorpresa. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si inserisce perfettamente in questa preferenza, permettendo a tutti di acquistare ciò di cui hanno bisogno, risparmiando su una vasta selezione di articoli. Dalla tecnologia ai prodotti per la cucina, dal bricolage alla moda, passando per l'elettronica e gli accessori per la casa, l'evento è un'opportunità unica per chi cerca qualità a prezzi vantaggiosi.

Un altro punto forte di questo evento è la promozione dei prodotti Made in Italy. Amazon ha riservato un'attenzione speciale ai marchi italiani come De Longhi, Lavazza e Clementoni, ma anche a migliaia di articoli delle piccole e medie imprese italiane. I clienti potranno scoprire e acquistare questi prodotti di qualità attraverso la vetrina dedicata all'interno della piattaforma Amazon.

Offerte già attive

Amazon offre ai propri clienti una serie di promozioni vantaggiose già in anteprima, consentendo di approfittare di sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti, spiccano quelle sui dispositivi Amazon, inclusi altoparlanti intelligenti Echo, eReader Kindle, telecamere di sicurezza Blink, dispositivi Ring e lettori multimediali Fire TV, tra cui il popolare Fire TV Stick. Non mancano nemmeno le offerte sui router eero, ideali per migliorare la connettività domestica.

I clienti possono anche accedere a sconti fino al 30% sui prodotti dei marchi Amazon, come Amazon Basics e Amazon Essentials. Una delle promozioni più allettanti riguarda la nuova collezione Sofia Grainge x Amazon Essentials, composta da abbigliamento elegante e confortevole per neonati e bambini. Dal 25 al 31 marzo, sarà possibile acquistare questi capi a un prezzo scontato del 30%, ideale per chi cerca qualità e stile per i più piccoli.

Dal 18 al 31 marzo, i clienti delle città di Milano, Torino, Roma e Bologna potranno usufruire di sconti fino al 25% su prodotti per la cura della casa e del bucato grazie ad Amazon Fresh, in vista del cambio di stagione. Inoltre, per chi ama risparmiare ulteriormente, dal 18 al 24 marzo è possibile ottenere uno sconto del 20% su prodotti selezionati da Amazon Seconda mano, con l'offerta che si applica automaticamente al checkout.

Come prepararsi per non perdere le offerte

Sebbene non raggiunga la portata del Prime Day, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è comunque un’opportunità unica per fare acquisti a prezzi scontati. Le offerte sono a tempo limitato e possono esaurirsi rapidamente, quindi è fondamentale essere pronti per approfittare delle migliori occasioni. Ecco alcuni consigli su come prepararsi per non perdere nessuna offerta.

Un modo semplice per non farsi sfuggire le occasioni più vantaggiose è seguire le offerte direttamente tramite l'app di Amazon. Le Offerte Lampo sono promozioni a tempo limitato che potrebbero esaurirsi in pochi minuti, quindi avere un avviso tempestivo è fondamentale. Inoltre, Amazon consente di impostare notifiche personalizzate in base alle vostre preferenze di acquisto. Potete iscrivervi per ricevere avvisi su offerte che rispecchiano le ultime ricerche e i prodotti che avete visualizzato, in modo da non perdervi nulla quando l'evento avrà inizio.

Un altro ottimo trucco per sfruttare al meglio la Festa delle Offerte di Primavera è creare una lista dei desideri su Amazon. Aggiungendo i prodotti che desiderate acquistare alla vostra lista, riceverete notifiche quando questi articoli vengono inclusi nelle offerte del periodo. In questo modo, potrete ottenere sconti esclusivi sui prodotti che avete già scelto, senza doverli cercare ogni volta.

Amazon non solo permette di seguire le offerte generali, ma offre anche un'esperienza di acquisto personalizzata. Durante la Festa delle Offerte di Primavera, l’algoritmo di Amazon suggerirà offerte basate sui prodotti che avete cercato, visualizzato e aggiunto al carrello. Potrete trovare offerte su misura per te sotto la sezione “Offerte suggerite per te” e altre categorie come “Offerte relative ai prodotti nelle tue liste” o “Offerte 4 stelle e più per te”. Così, avrete sempre sotto mano le migliori offerte per i vostri interessi.

Una delle caratteristiche più interessanti della Festa delle Offerte di Primavera sono le Offerte WOW!, che permetteranno di scoprire nuovi prodotti ogni giorno a prezzi davvero vantaggiosi. Queste offerte sono legate a temi stagionali e tendenze specifiche, come la giornata della cura di sé, la giornata della casa e la giornata della tecnologia. Ogni giorno avrete accesso a nuove promozioni su una selezione di prodotti di grandi marchi, con sconti che variano in base alle offerte del momento.

Le consegne non rallentano

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non solo offre fantastiche occasioni su milioni di prodotti, ma garantisce anche un’esperienza di acquisto senza stress grazie alle rapide opzioni di consegna. I clienti Prime possono contare su un servizio di spedizione veloce, con consegne in giornata o in un giorno, e la possibilità di scegliere l'opzione più comoda per loro. Con Amazon, non solo potrete ricevere i vostri acquisti rapidamente, ma avrete anche la libertà di decidere dove e quando ritirare gli ordini, senza costi aggiuntivi.

Se avete Prime, potete far spedire i vostri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, oppure scegliere un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti presenti in negozi e rivenditori locali. In alternativa, l’opzione di consegna "Il Mio Giorno Amazon" consente di selezionare il giorno della settimana in cui desiderate ricevere i prodotti. Inoltre, Amazon offre una vasta scelta di metodi di pagamento, tra cui carta di credito, pagamento in contante presso punti vendita, addebito diretto e anche BANCOMAT Pay, un sistema sicuro e facile da usare che consente di pagare in modo conveniente, sia per gli acquisti durante la Festa delle Offerte che durante tutto l’anno.

Vedi anteprime offerte su Amazon