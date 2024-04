Knuckles: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Una delle serie tv più attese tra quelle tratte dai videogiochi è Knuckles, spin-off della saga cinematografica di Sonic che, in attesa dell'uscita del terzo film, delizierà i fan con nuove avventure. Ebbene, se non vedete l'ora di vederla e volete saperne di più siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi spiegheremo di cosa parlerà, quando uscirà e dove potrete vederla. Buona lettura!

Knuckles, di cosa parla?

La serie televisiva Knuckles è uno spin-off basato sulla serie di videogiochi Sonic the Hedgehog pubblicata da Sega. La trama della serie si svolge tra gli eventi del film Sonic - Il film 2 e il terzo capitolo in uscita quest'anno. In particolare, segue Knuckles the Echidna, doppiato da Idris Elba, mentre addestra il vice sceriffo Wade Whipple nella via del grande guerriero Echidna. Knuckles accetta di addestrare Wade, insegnandogli le vie del guerriero Echidna.

La serie è composta da 6 episodi intitolati:

The Warrior

Don’t Ever Say I Wasn’t There for You

The Shabbat Dinner

The Flames of Disaster

Reno, Baby

What Happens in Reno, Stays in Reno.

Oltre a Idris Elba come doppiatore di Knuckles, nel cast ci sono anche Adam Pally nel ruolo di Wade Whipple, insieme ad altri attori noti come Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Rory McCann, Tika Sumpter e altri.

Chi è Knuckles?

Knuckles the Echidna è un personaggio chiave nella serie di videogiochi Sonic the Hedgehog: questo echidna rosso antropomorfo, con occhi viola, è l'ultimo sopravvissuto della sua tribù e funge da guardiano del Master Emerald, una gemma che controlla il potere degli Smeraldi del Caos su Angel Island, l'isola fluttuante dove vive. Inizialmente introdotto come antagonista, Knuckles si alleò con Sonic dopo aver scoperto l'inganno del Dr. Eggman e divenne uno dei suoi migliori alleati, mostrando incredibili abilità fisiche come super forza, velocità e una sensibilità percepitiva agli Smeraldi del Caos.

Knuckles, dove vederla?

Knuckles sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Paramount+. Questa è disponibile sia via browser web che via app per mobile e smart TV.

Quanto costa l'abbonamento a Paramount+?

L'abbonamento a Paramount+ Italia è disponibile al costo di €7,99 al mese. In alternativa, è possibile optare per l'abbonamento annuale al prezzo di 79,90€. Per i nuovi abbonati, Paramount+ offre un periodo di prova gratuito della durata di 7 giorni. Inoltre, se sei già abbonato a Sky Cinema hai la possibilità di accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

A tal proposito, se non siete ancora abbonati a Sky potete usufruire della promozione attuale che vi permetterà di ottenere il pacchetto Sky Cinema, Netflix e Paramount+ a soli 19,99€ al mese, per un risparmio incredibile rispetto alle tre piattaforme pagate singolarmente!

