Kodak Smile: tre prodotti per chi ama lo scatto digitale e la stampa istantanea

La nuova linea di fotocamere Kodak Smile strizza l’occhio al passato con la stampa istantanea che ha reso iconiche le vecchie Polaroid. Al CES di Las Vegas in abbinamento a questi due prodotti è stata svelata anche una mini-stampante portatile da abbinare a smartphone o altri dispositivi. Ad ogni modo la tecnologia di stampa dell’intera linea è la consolidata tecnologia Zink, dove il processo di stampa avviene tramite la carta stessa che nasconde al suo interno cristalli neutri che prendono colore a seconda del calore emesso dal dispositivo.

Kodak Smile Classic Instant Print Digital Camera si caratterizza per un design che sposa vintage e hi-tech. Dispone di un mirino pop-up, flash automatico, timer e slot SD. Stampa foto da 10,7 x 8,9 cm e volendo grazie al Bluetooth può essere impiegata come stampante esterna per smartphone. Il prezzo di listino sarà di circa 150 dollari.

Kodak Smile Instant Print Digital Camera è invece una versione stilisticamente più contemporanea con schermo LCD da 10 pollici, flash automatico, timer e slot SD. Kodak Smile Instant Printer è invece la piccola stampante portatile compatibile con dispostivi Android e iOS. Entrambi i prodotti dovrebbero costare circa 100 dollari.

Per ulteriori dettagli e l’eventuale disponibilità sui mercati bisognerà attendere ancora qualche tempo. Al CES di Las Vegas per ora vi è stata solo un’anteprima.