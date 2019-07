La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso TIM legato ai bandi Infratel e Open Fiber

La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso di TIM riguardante i bandi Infratel del 2016 e la partecipazione di Open Fiber.

La Corte di Giustizia UE oggi ha respinto il ricorso di TIM risalente ai bandi Infratel del 2016 e le presunte alterazioni nella gara pubblica legate alla partecipazione di Open Fiber. Ai tempi l’ex-monopolista denunciò al tribunale amministrativo che la fusione tra Open Fiber e Metroweb aveva alterato la procedura di assegnazione. Bisogna ricordare infatti prima delle termine per la presentazione delle offerte Metroweb si era prequalificata (per poi ritirarsi) in maniera indipendente e poi era confluita per fusione in Open Fiber.

L’alterazione dell’identità giuridica, sebbene precedente ai termini, secondo TIM era da considerarsi un’irregolarità. Il tribunale amministrativo si rivolse al Consiglio di Stato e questo successivamente alla Corte di Giustizia UE. Oggi i giudici del Lussemburgo, stando a quanto riporta l’ANSA hanno rilevato che Open Fiber ha mantenuto la sua identità giuridica e sostanzialmente è stata oggetto di un aumento del suo capitale sociale.

Inoltre sia Open Fiber che Metroweb, sempre per la Corte UE, pre-qualificandosi alla gara pubblica hanno di fatto rispettato gli stessi requisiti e quindi non sono state oggetto di favoritismi. “Non è stato violato il principio, posto dalla direttiva sugli appalti pubblici, della parità di trattamento delle imprese partecipanti alla selezione”, ha concluso la Corte.