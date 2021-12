La firma del creatore di Star Trek diventa un NFT conservato nel DNA

Nel 1965, Roddenberry firmò un contratto con la Desilu Productions di Lucille Ball per finanziare Star Trek. Il 30 novembre, quella firma è stata trasformata in un token non fungibile (NFT) e impiantata nel codice del DNA di una cellula batterica vivente, 30 anni dopo la morte della leggenda della fantascienza.

Roddenberry Entertainment lo descrive come il primo “Living Eco-NFT” in assoluto e una “vera intersezione di scienza e fantascienza”. Il pezzo si replicherà e crescerà con la divisione delle cellule dell’organismo. “Finché i batteri rimangono vivi, la cellula può raddoppiare ad un ritmo che creerà oltre un miliardo di copie dell’Eco-NFT durante la notte”.

Il CEO di Rational Vaccines e il regista vincitore di un Emmy Agustin Fernandez hanno collaborato alla realizzazione del concept. “La memorizzazione delle informazioni nel DNA rappresenta una nuova categoria di possibilità quando si tratta di archiviazione dei dati”.

“La blockchain solana fornisce una piattaforma estremamente efficiente dal punto di vista energetico su cui i creatori di NFT possono costruire”, ha dichiarato Stephen Hess, CEO ad interim di Metaplex Studios. Il Dr. Paul Predki è stato responsabile della codifica dei dati digitali della NFT in una sequenza di DNA e quindi della memorizzazione di quel DNA in una cellula batterica naturalmente autoreplicante. Star Trek non è estraneo agli oggetti da collezione NFT. Nel luglio 2020, i fan di Star Trek hanno acquistato 125.000 carte collezionabili NFT con il “Capitano Kirk” William Shatner sulla Blockchain WAX.