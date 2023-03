Siete soliti concludere la vostra giornata con un momento di relax, tra creme, sieri e trattamenti rigeneranti per viso e corpo? In questo caso abbiamo il prodotto perfetto per voi, l’ideale per non rimanere mai più senza maschere viso a portata di mano. Questa apposita macchina Cosmüy, diventata viralissima su TikTok, vi permette di realizzarle rapidamente in casa ed è arrivata da pochissimo anche su Amazon al prezzo di appena 79,99€!

Un costo davvero molto interessante, tenendo presente che non solo riceverete la macchina ma anche ben tre stampi riutilizzabili, un libro con gli ingredienti da utilizzare e delle ottime capsule per rendere le vostre maschere viso davvero performanti. Dunque, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e di portare a casa il prodotto quanto prima!

Le maschere realizzate con questa macchina sono un vero e proprio trattamento cosmetico completo per la cura della pelle, facilmente realizzabile nel comfort di casa vostra. Hanno un effetto detergente per la cute, si occupano di eliminare le macchie dell’acne e i punti neri oppure di idratare e rassodare la pelle, lasciandola fresca e luminosa.

Per crearle vi basterà utilizzare acqua, estratti di frutta e collagene di cui riceverete 32 capsule, incluse con l’acquisto. In questo modo, saprete esattamente quali sono gli ingredienti che compongono la vostra skincare e sarete certi che non contengono prodotti nocivi o irritanti. Non meno importante, il macchinario permette di personalizzare la realizzazione di ogni cosmetico in base alla vostra tipologia di pelle, l’ideale anche per chi ha una cute molto delicata!

L’intero processo di preparazione e realizzazione dura meno di 5 minuti, in quanto il dispositivo è molto intuitivo e facile da usare, anche grazie ai simboli luminosi e agli indicatori acustici automatici. Come accennato nell’introduzione, in aggiunta è incluso un ottimo libro con 41 combinazioni di ingredienti interamente in italiano, pensato per spiegare nel dettaglio i benefici di ogni frutto o verdura per il vostro viso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

