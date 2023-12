La pala eolica di legno più alta al mondo genera energia per oltre 400 case

La startup svedese Modvion ha costruito con successo la pala eolica in legno più alta del mondo, fornendo energia sostenibile a 400 abitazioni in Svezia. Situata appena fuori Skara, a nord-est di Göteborg, l'imponente turbina eolica in legno da 2 megawatt (MW) è una testimonianza della fusione tra innovazione ed ecocompatibilità nel settore delle energie rinnovabili.

La torre, che raggiunge un'altezza di 105 metri, con la punta della pala più alta che raggiunge l'impressionante altezza di 150 metri, è una meraviglia dell'ingegneria. Modvion, in collaborazione con l'azienda elettrica Varberg Energi, ha creato una torre con 144 strati di legno impiallacciato laminato, ogni strato composto da 3 millimetri di abete rosso sostenibile. La costruzione della torre prevede sette sezioni e 28 moduli impilati tenuti insieme da robusti raccordi in acciaio, che offrono resistenza e stabilità.

Una caratteristica distintiva della torre in legno è la sua leggerezza rispetto alle tradizionali strutture in acciaio, cosa che rende il trasporto più efficiente sulle strade standard. Questa innovazione non solo ridefinisce i limiti delle infrastrutture per le energie rinnovabili, ma affronta anche le sfide logistiche associate al trasporto.

Oltre ai vantaggi strutturali, le torri in legno di Modvion hanno un impatto ambientale significativamente basso. Le torri sono carbon negative, in quanto immagazzinano e assorbono attivamente il carbonio durante la loro vita operativa. Inoltre, al termine del loro ciclo di vita, le pareti delle torri possono essere riutilizzate come travi ad alta resistenza per l'edilizia, incarnando i principi dell'economia circolare.

In collaborazione con il leader danese dell'industria eolica Vestas, Modvion ha integrato la sua tecnologia a torre con una turbina da 2 MW, segnando una partnership storica. Vestas, azionista di Modvion dal 2021, apporta la sua esperienza a questo progetto, sottolineando il potenziale di crescita e collaborazione nel settore delle energie rinnovabili.

Guardando avanti, Modvion immagina un futuro sostenibile pianificando l'apertura di uno stabilimento nel 2027 dedicato alla produzione di 100 turbine eoliche in legno all'anno. Questo ambizioso sforzo riflette l'impegno dell'azienda a scalare le proprie soluzioni innovative e a contribuire in modo significativo alla transizione globale verso le energie rinnovabili.