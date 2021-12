La Russia accelera gli sforzi per una propria valuta digitale

Mentre il mondo aspetta e vede se Mosca intende invadere l’Ucraina, i funzionari americani starebbero parlando con le loro controparti in Europa per preparare un ampio pacchetto di sanzioni se ciò dovesse accadere, che includerebbe il divieto alle banche russe di utilizzare il sistema interbancario SWIFT. Se ciò dovesse accadere, le banche russe non avrebbero accesso alla liquidità estera sotto forma delle principali valute del mondo come dollari, euro o yen.

La Banca di Russia è consapevole dei rischi che ciò comporta per la più ampia stabilità del sistema bancario russo e sta accelerando gli sforzi per lo sviluppo di una CBDC. Secondo un white paper pubblicato dalla banca, un prototipo è previsto per la fine di dicembre, con le prove che dovrebbero iniziare a gennaio. Nella seconda fase delle prove, prevista per la metà del prossimo anno, la Banca di Russia dovrebbe invitare partner non bancari, come borse e istituti di credito, alla rete.

Inoltre, la Banca dovrebbe rendere il rublo digitale liberamente convertibile in valute estere e sta incoraggiando gli stranieri a possedere la CBDC. Il suo white paper menziona veicoli simili a contratti intelligenti per convertire automaticamente il rublo digitale in valute estere.

Inoltre, il rublo russo è liberamente convertibile con valute estere, una politica implementata per la prima volta a metà degli anni 2000 per rendere più facile per le società straniere investire in Russia e le società russe investire a livello globale. La valuta cinese non è liberamente convertibile, quindi le aziende cinesi usano Hong Kong come trampolino di lancio per gli investimenti stranieri.

Ciò avviene mentre le autorità russe stanno preparando un disegno di legge da presentare ai legislatori che spingerebbe per una tolleranza zero, il divieto totale di criptovalute nel Paese. Non è ancora noto quanto esteso sarebbe questo divieto sulle criptovalute, o se alla fine sarebbe annacquato come il presunto divieto dell’India. In India, quello che è stato inizialmente chiamato un divieto su tutte le “criptovalute private” alla fine si è trasformato in un divieto di portafogli crittografici privati, richiedendo ai trader di utilizzare solo account registrati sugli scambi per KYC/AML e motivi di conformità fiscale.

L’altra opzione sarebbe che il rublo digitale diventasse la rampa richiesta per la crittografia, che è qualcosa che si dice che l’India stia prendendo in considerazione per la sua CBDC. Frenerebbe anche l’uso di Tether per le transazioni transfrontaliere tra Russia e Cina, che si dice abbia un volume giornaliero di decine di milioni a causa della mancanza di liquidità internazionale di entrambe le valute all’estero. Il senso di urgenza nello sviluppo della Russia potrebbe svanire se gli Stati Uniti non usassero un divieto SWIFT come deterrente contro l’invasione dell’Ucraina.