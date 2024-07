Lampada LED Techly, il paralume per bottiglie

Una lampada che si adatta perfettamente alle bottiglie, trasformandole in un pezzo unico e originale: un’idea per stupire. Questa lampada LED è un paralume che si posa con eleganza sul collo di qualsiasi bottiglia standard e il risultato è una luce soffusa e calda che illumina le serate all’aperto con un tocco di design alternativo.

Techly sa bene che l'illuminazione è anche una questione di innovazione, ecco perché questa lampada LED è dimmerabile. Per creare una luce romantica per una cena, o per una luce più vivace in serata di giochi da tavolo, si può regolarne la luminosità con un semplice tocco premendo a lungo il pulsante a sfioramento, oppure accendere e spegnere con un solo tocco. Insomma, questa lampada, dall’utilizzo intuitivo e senza complicazioni, è il tocco originale per occasioni informali e d’atmosfera.

La lampada è dotata di una batteria ricaricabile integrata da 1200 mAh. Addio ai fili intricati e alle prese di corrente sempre troppo lontane: tramite la sua alimentazione USB, si può caricare ovunque. Con una ricarica completa è pronta a garantire fino a 3 ore di luce senza interruzioni. Ideale per cene all’aperto, pic-nic o anche per illuminare un angolo buio di casa in modo semplice e smart.

Non trascurabile è l'aspetto ecologico: questa lampada non solo dà nuova vita alle bottiglie vuote, ma utilizza LED a basso consumo energetico. Un piccolo gesto per aiutare l'ambiente, riducendo gli sprechi e risparmiando energia. Techly dimostra che il design può essere bello, funzionale e rispettoso del pianeta allo stesso tempo.

La lampada LED paralume di Techly è un modo divertente per illuminare le serate e dare un tocco di originalità alla casa. Facile da usare, gioiosa, versatile e rispettosa dell’ambiente, è l’accessorio da avere. Ogni bottiglia può diventare una fonte di luce, accendendo la creatività e illuminando gli ambienti con innovazione.