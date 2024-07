Luci streaming | Le migliori del 2024

State pensando di diventare streamer o volete migliorare la qualità delle luci da streaming della vostra postazione? In tal caso, dovete sapere che l'illuminazione dell'ambiente che avete a disposizione è senza alcun dubbio uno degli elementi più importanti che dovete considerare. Di solito, infatti, si tende a pensare che l'illuminazione sia un aspetto poco importante, tanto che in molti cercano di migliorare la qualità delle riprese semplicemente sostituendo la videocamera che hanno a disposizione.

Ebbene, nulla di più sbagliato: gestire correttamente le fonti di luce intorno a voi, infatti, è di vitale importanza, e può permettere anche ad una webcam non performante di trasformarsi in un oggetto da cui ricavare riprese più che accettabili, per non dire ottime. L'illuminazione, come vedremo di seguito, è un aspetto tecnico importantissimo, che va curato con la massima priorità.

Vi abbiamo già parlato, in un altro articolo, di come rendere più bella la vostra postazione da gaming: in questo, invece, ci concentreremo più sul lato tecnico, per aiutarvi a far risaltare nel modo migliore possibile ogni dettaglio presente sulla scena. Prima di leggere questa guida, ricordate che ne abbiamo realizzata una ben più specifica sui Ring Light, prodotti che in questo campo rappresentano una delle soluzioni migliori e una su tutta l'attrezzatura necessaria per iniziare a streammare. Di seguito, invece, trovate una lista di dispositivi per tutte le tasche, ma caratterizzati sempre da un'elevata qualità: l'elenco in questione comprende sia intere tipologie di prodotti che soluzioni specifiche.

Come scegliere le migliori luci da streaming?

Al di là di caratteristiche ovvie come lo spazio e il budget che avete a disposizione, per acquistare le luci che più possono farvi comodo in ottica streaming è necessario conoscere alcune peculiarità delle luci da streaming, oltre che conoscere quali utilizzare per le tipologie di contenuti che andrete a creare.

Temperatura, illuminazione e colore

Potreste avere anche una decina di luci da streaming e non avere l'effetto che in realtà desideravate: prima di procedere con l'acquisto di questi prodotti assicuratevi di controllare luminosità e temperatura.

La temperatura determina il colore della luce e non quanto sia surriscaldata al lampada. Le luci infatti si dividono generalmente in "luci calde", tendenti all'arancione e al giallo, e "luci fredde", tendenti al bianco e blu: più la temperatura è alta, più le luci hanno una luminosità fredda. In genere questo parametro viene misurato con i gradi Kelvin (K).

L'illuminazione si misura in lumen, e riguarda il flusso luminoso visibile emesso da una sorgente di luce. Essa dipende in parte dalla temperatura, ma nel caso di questi prodotti può dipendere anche da alcune tecnologie in grado di ammorbidire o amplificare la forza dell'illuminazione.

Posizionamento

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione prima di acquistare una fra le migliori luci da streaming che vi abbiamo presentato, è il posizionamento che dovranno avere queste fonti di illuminazione. Non pesate che basti spararvi una luce dritta in faccia per ottenere un buon risultato, poiché l'ambiente circostante, e la luce naturale presente al suo interno, potrebbero andare a farvi ottenere risultati ben lontani dalle vostre aspettative.

Se indossate degli occhiali, o vi trovate in un ambiente particolarmente buio, una ring light puntata direttamente sulla vostra faccia potrebbe mostrare, ovviamente, sia il riflesso di quest'ultima sui vostri occhiali, che generare una sovraesposizione del vostro viso, andando a creare delle aree sul vostro volto eccessivamente illuminate.

Per evitare questo problema, in un ambiente eccessivamente buio, potreste scegliere una soluzione diversa, che vi permetta di posizionare due luci ai lati del vostro volto per creare un'illuminazione maggiormente omogenea e "naturale". Allo stesso modo potreste semplicemente spostare la vostra ring light lateralmente, evitando così spiacevoli riflessi involontari.

Insomma ,prima di fiondarvi a comprare una fra le migliori luci da streaming presentate in questa lista, è importante che proviate a capire che tipo di illuminazione cercate, magari facendo qualche test prima, ovviamente a favore di camera, con delle semplici luci temporanee, come ad esempio una torcia o il flash del vostro smartphone.

Intensità della luce prodotta (Lumen)

I Lumen, indicati anche con la sigla LM, rappresentano l'unità di misura che definisce quanta luce venga prodotta da una fonte di illuminazione. La prassi, quando si sceglie una fra le luci da streaming proposte in questa lista, e di optare per una luce al LED ma per capire quanti Lumen essa debba avere per illuminare degnamente una stanza, bisognerebbe fare qualche ricerca aggiuntiva... che noi abbiamo già fatto per voi.

In un ambiente domestico, come una camera da letto o un salotto, privo di qualsivoglia fonte di illuminazione, una buona fonte di luce deve produrre tra i 400 e i 500 Lumen per illuminare degnamente, e in maniera omogenea, l'ambiente.

In casi di maggiore visibilità, ambienti aperti o camere con finestre che generino un'illuminazione naturale, e quindi una visibilità ben definita dell'ambiente, il ventaglio si estende a 500 - 700 Lumen.

Per quanto riguarda, infine, delle luci più contenute, pensate per illuminare maggiormente un volto, o un elemento specifico, vi consigliamo di stare nel range compreso fra i 200 e i 300 Lumen, in maniera tale da evitare sovraesposizioni e poter la utilizzare come aggiunta a quella che sarà l'illuminazione che avrete scelto per la vostra stanza.

Risparmio energetico

Se siete sensibili alle tematiche ambientali, o semplicemente se il vostro portafoglio è sensibile alle perdite, assicuratevi che i prodotti che volete acquistare tra le migliori luci per lo streaming non consumino troppa energia elettrica. Soluzioni ecologiche prevedono lampadine di lunga durata in modo da farvi risparmiare sui ricambi, o semplicemente hanno impostazioni che vi permettono di regolare luminosità e temperatura a seconda delle esigenze del momento. Altre luci ancora, potrebbero sfruttare altre fonti di energia, per esempio tramite collegamento USB con il PC.

Accessori

In questa guida all'acquisto delle luci da streaming abbiamo incluso tanti prodotti diversi, alcuni dei quali sono venduti anche con funzioni extra e veri e propri accessori aggiuntivi. Per le funzioni tecnologiche basti pensare ai diversi faretti a LED messi in lista che hanno funzioni smart con l'utilizzo di app per smartphone (con conseguente controllo vocale). Tramite queste funzionalità, in questo caso, è possibile selezionare colori e scene dinamiche.

Per quel che concerne gli accessori invece, se siete esigenti vi conviene mirare ai kit fotografici completi, in quanto oltre a darvi le luci di cui avete bisogno vi forniscono anche di borse per il trasporto ed eventuali accessori aggiuntivi come per esempio i treppiedi. Altri accessori utili possono trovarsi anche nei singoli prodotti, come per esempio alcune Ring Light che dispongono anche di attacco per la scrivania o di magneti integrati per aderire alle superfici metalliche.

Prezzo

Parlare di prezzo quando si sceglie una luce da streaming, lascia sempre il tempo che trova, in quanto una fonte d'illuminazione può variare per dimensioni e intensità della luce prodotta ma non presenta particolari aspetti che vadano a favorire un prodotto più costoso rispetto a uno più economico.

Quello che indubbiamente va a inficiare sul prezzo finale sono gli accessori messi a disposizione insieme alla luce, i quali rispecchiano semplicemente le vostre esigenze. Avete bisogno di una illuminazione omogenea per riprese frontali in un ambiente buio? Allora dovreste orientarvi su una coppia di faretti a led con degli stand che ne permettano il posizionamento all'interno del vostro studio. Cercate una soluzione all-in-one da usare anche in mobilità o su una scrivania di piccole dimensioni? Una ring light con uno stand aggiuntivo potrebbe essere più che sufficiente.

Oltre a considerare il vostro budget, prima di acquistare una luce da streaming vi consigliamo di valutare le varie tipologie di uso che dovrete affrontare nella vostra quotidianità, in maniera tale da orientarvi sul prodotto migliore per le vostre necessità.