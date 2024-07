Un’estate colorata con Techly: bicchieri LED che illuminano le serate

Techly presenta una collezione di bicchieri con illuminazione LED che renderanno ogni sorso un'esperienza magica, mentre i bicchieri si illuminano in sei colori diversi (rosso, verde, blu, rosa, arancione e giallo) a contatto con il liquido contenuto. Realizzati tutti in plastica resistente e dotati di batterie facilmente sostituibili.

La confezione da 6 bicchieri tumbler 250 ml con 6 colorazioni LED può contenere qualsiasi tipo di bevanda, dal cocktail analcolico al whiskey. Ogni bicchiere, trasparente, è dotato di un LED che lo colora e lo rende facilmente identificabile. Divertenti nelle tavole in giardino per un barbecue o una festa in piscina.

Per le serate più eleganti e sofisticate, Techly propone una confezione di 6 bicchieri da 120 ml da champagne, ciascuno con la sua illuminazione LED. Il fascino di un brindisi con bollicine che si riflettono nei flute,con coppa trasparente e stelo bianco, illuminati da colori vivaci, sono perfetti per un ricevimento o un anniversario.

Per chi ama i cocktail dal tocco sofisticato e originale, la confezione di 6 bicchieri da cocktail martini con LED colorati nella coppa (di base trasparente) e stelo del calice bianco da 200 ml, rendono ogni drink un capolavoro visivo, che sia un classico Martini o un cocktail più creativo. Questi bicchieri sono ideali per una serata lounge o una festa tematica.

Che sia una festa in giardino, una cena romantica o una serata tra amici, i bicchieri LED di Techly sono l'accessorio novità per aggiungere un tocco di colore e divertimento. Ogni set è pensato per durare e illuminare le serate con originalità e allegria. Accendi le luci e brinda con Techly!