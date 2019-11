Le migliori offerte del Black Friday su eBay: TV OLED e Smartphone con sconti fino al 70%

Dopo una spasmodica attesa, arriva finalmente il tanto atteso Black Friday! E non ci sono dubbi: sarà un venerdì all’insegna dello shopping online più sfrenato. Amazon, come saprete, ha aperto subito le danze, ma gli altri rivenditori online non sono stati da meno, e già nelle prime ore del mattino abbiamo assistito al fioccare di numerosissime offerte. Tra gli store in prima linea non poteva mancare eBay, la cui proposta compete più che degnamente con Amazon, concentrandosi su molti prodotti di elettronica di consumo, con un occhio attento a TV e smartphone, decisamente tra i prodotti preferenziati da queste promozioni.

Le offerte sono davvero numerose, ma per vostra fortuna ci siamo noi di Tom’s a consigliarvi solo il meglio del meglio di questa frenetica giornata di proposte e promozioni. Ma come monitorare adeguatamente le offerte? Si parte da questo stesso articolo, che vi permetterà di tenere sott’occhio le migliori offerte del giorno, ma vi suggeriamo anche di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata che non solo si occuperà degli sconti su Amazon, ma anche di tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno in questo folle venerdì nero dello shopping. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di sconti provenienti da eBay, mentre per la lista completa delle promozioni non dovrete far altro che dare un’occhiata a questo link. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!