Le offerte del giorno Amazon: Microsoft Surface, notebook e monitor in offerta!

Dopo un inizio di settimana non proprio esaltante dal punto di vista delle offerte, Amazon ci offre oggi un giovedì decisamente sorprendente sul piano delle offerte proposte, aprendo la mattinata con una serie di sconti dedicati al mondo Surface davvero degni di nota! Lo store di Jeff Bezos ha infatti messo in sconto sia la nuovissima gamma Surface 7 Pro che l’ormai consolidata Surface Pro X, con prezzi davvero intriganti, specie se si considera la straordinaria qualità della nuova linea Surface, con prodotti che riescono laddove molti si ritrovano a fallire: ovvero nel migliorare quello che è praticamente perfetto così com’è.

In particolare, vi segnaliamo i prezzi di Surface Pro 7, che nella sua configurazione di base, ovvero con processore Intel Core i5, RAM da 8 GB e SSD da 128 GB costa appena 899,00€ rispetto agli originali 1.069,00€, con un risparmio netto di ben 170.00€ e, fidatevi, non è poco, specie per un prodotto del genere. Non parliamo infatti di un semplice tablet, né di un comune 2-in-1, ma di quella che è a tutti gli effetti l’alternativa migliore per chi deve (o vuole) lavorare in mobilità, non solo grazie ad una qualità costruttiva che ha eguali solo in casa Apple, ma anche grazie ad una grande attenzione per le performance e per l’adattamento del sistema operativo che trova in Win 10 Home un alleato responsivo e affidabile.

Il bello è che le offerte proseguono alla grande, con sconti non solo dedicati al mondo Surface, ma anche a quello dei notebook Asus, con alcune proposte anche sul versante monitor, decisamente interessanti per chi cerca uno schermo soddisfacente ma a prezzo basso. Insomma: Amazon, dopo un inizio di settimana sonnecchiante e un mese di gennaio partito un po’ a rilento, sta finalmente calando i suoi assi sul mondo delle promozioni! E chi siamo noi per non approfittarne?!

Come sempre, le offerte sono numerose e per facilitarvi negli acquisti abbiamo selezionato per voi solo le migliori offerte, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

