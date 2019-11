Le offerte di TECHly per Black Friday e Cyber Monday, fino al 40% di sconto

Come ogni anno anche TECHly scende in campo con i suoi prodotti per il Black Friday e il Cyber Monday proponendo interessanti sconti su gadget hi-tech e accessori per l’ufficio attraverso il sito ManhattanShop.it. Abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti che potrebbero tornarvi utili in vari ambiti, sia personali che lavorativi. Gli sconti variano da prodotto a prodotto e arrivano al 40% rispetto al prezzo di listino che vedrete segnalati di fianco ad ogni singolo prodotto. L’offerta è da ritenersi valida dal 29 novembre al 2 dicembre compresi.

Le offerte Black Friday di TECHly

Treppiede Inclinabile per Laptop e Proiettori

Pratico treppiede ideale per laptop / proiettore

Robusta struttura in acciaio verniciato nero

Pieghevole, grazie al ridotto ingombro è ideale come supporto mobile da portare sempre con se

Codice prodotto: ICA-TB TPM-8

» Acquista a 29,90€ ( 49,40€ )

Radio Speaker Bluetooth Wireless, Design Radio Classico, rosso

Mini altoparlante lettore musicale con bluetooth

Ricevitore Radio FM

Ricaricabile e portatile

Codice prodotto: ICASBL12RED

» Acquista a 17,90€ ( 24,79€ )

Scrivania per Computer ”Compact”

Scrivania dalle dimensione ridotte, ideale per notebook

Struttura in metallo silver con tubi di diametro 25mm

Massimo peso supportato: 30 kg

Codice prodotto: ICA-TB S005

» Acquista a 43,50€ ( 52,79€ )

TECHly con MANHATTAN e INTELLINET NetworkSolutions è un brand di IC INTRACOM Italia Spa specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer con sede a Sacile di Pordenone. www.techly.com