LEGO Architecture Notre-Dame de Paris: un pezzo da collezione imperdibile, ora SCONTATO del 20%!

Il set LEGO Architecture Notre-Dame de Paris è disponibile su Amazon a soli 183,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 229,99€.

LEGO Architecture Notre-Dame de Paris, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Architecture Notre-Dame de Paris è un set pensato per gli amanti dell'arte e della storia, che permette di ripercorrere l'evoluzione architettonica della celebre cattedrale parigina. Iniziando dalla sua parte posteriore curva fino alla realizzazione della guglia, ogni fase di costruzione riflette la complessità e la bellezza di questa icona mondiale.

Realizzato con un'incredibile cura per i dettagli, questo modellino da collezione permette di esplorare da vicino gli elementi più iconici di Notre-Dame. Dai magnifici rosoni alle imponenti colonne e archi interni, ogni pezzo di questo set LEGO ricrea con fedeltà la maestosità del monumento. Inoltre, potrete rimuovere il tetto per scoprire la struttura interna e sollevare le torri per un'ulteriore immersione nel design della cattedrale.

Questo set LEGO Architecture non è solo un magnifico gadget da collezione, ma anche un'ottima decorazione per la casa. La base include una targhetta con il nome della cattedrale e la possibilità di posizionare alberi costruibili, rendendolo un pezzo d'esposizione elegante e raffinato.

Inoltre, il modello fa parte della Landmarks Collection di LEGO, una serie dedicata ai grandi monumenti del mondo. Grazie alle istruzioni dettagliate disponibili sia nell'app LEGO Builder che nel libretto incluso, l'esperienza di costruzione sarà coinvolgente e istruttiva, con interessanti informazioni sulla storia di Notre-Dame e un'intervista esclusiva al designer del modello.

Con uno sconto del 20%, il set LEGO Architecture Notre-Dame de Paris è un acquisto imperdibile per gli amanti dell'architettura e del modellismo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per arricchire la vostra collezione con uno dei più iconici monumenti di Parigi. Acquistatelo ora su Amazon a soli 183,99€!

