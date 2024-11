Attiva la Filmmaker Mode e goditi questa TV LG a 349€

Se cercate una smart TV che non solo offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD, ma che viene anche fornita con il processore α5 Gen6 che trasforma i contenuti a bassa risoluzione in 4K, allora questo modello LG fa al caso vostro. Il prezzo, seppur inizialmente potrebbe non sembrare in sconto sulla pagina di Amazon, è il più basso di sempre: solo 349€.

LG 50UR75006LK, chi dovrebbe acquistarla?

La LG 50UR75006LK rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati del cinema in casa e per gli affezionati dei videogiochi che desiderano elevare la propria esperienza di intrattenimento domestico. Con la sua risoluzione 4K supportata dall'HDR10 Pro, questa smart TV è indicata per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, offrendo dettagli nitidi e colori vividi, che trasformano ogni visione in un'esperienza immersiva.

Per chi adora trascorrere serate filmiche a casa, il Filmmaker Mode consente di gustare i film proprio come i registi li hanno concepiti, assicurando un'immersione totale nella narrazione cinematografica. Inoltre, questa TV LG soddisfa appieno le necessità degli appassionati di videogiochi, grazie al Game Dashboard, che permette una gestione avanzata delle impostazioni di gioco per un'esperienza su misura e senza lag.

La compatibilità con le principali piattaforme di streaming, dalla presenza di Netflix a Disney+ fino ad Amazon Prime, unita alla versatilità dell'assistente Alexa integrato e la comodità dell’Airplay 2, rende questa TV ideale anche per gli utenti più esigenti che cercano una TV all'avanguardia per il centro della loro vita digitale in salotto. La presenza del processore α5 Gen6 garantisce inoltre che i contenuti vengano migliorati fino a raggiungere la qualità 4K, rendendo la LG 50UR75006LK una scelta perfetta per chi vuole godersi al meglio ogni tipo di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon