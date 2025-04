Oblivion Remastered nasconde un paywall per alcune missioni inedite

La rimasterizzazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion è finalmente realtà, con un lancio che ha sorpreso i fan per tempistica e modalità. Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni non ufficiali, Bethesda ha presentato ufficialmente Oblivion Remastered durante un recente livestream, mostrando un impressionante aggiornamento grafico che rinnova completamente l'esperienza di questo classico pubblicato quasi vent'anni fa. Contrariamente alle consuete strategie di marketing che prevedono un periodo d'attesa tra annuncio e lancio, il titolo è stato reso immediatamente disponibile su tutte le principali piattaforme, con una strategia commerciale che include due diverse edizioni dal contenuto differenziato.

Nonostante l'entusiasmo generale per il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga di The Elder Scrolls, la scelta di Bethesda di proporre due edizioni ha sollevato alcune discussioni nella comunità dei giocatori. La versione Standard include il gioco base completamente rimasterizzato insieme alle due espansioni principali che hanno caratterizzato l'esperienza originale: Shivering Isles e Knights of the Nine. Queste espansioni, già presenti nella versione Game of the Year Edition del 2006, sono considerate parte integrante dell'esperienza di Oblivion.

La versione Deluxe, invece, aggiunge una serie di contenuti esclusivi non disponibili nell'edizione base. Approfondendo le informazioni disponibili sul sito ufficiale di Bethesda, emerge che questa edizione include linee di missioni completamente nuove, create appositamente per questa rimasterizzazione. Completando queste quest, i giocatori potranno ottenere set di armature e armi digitali esclusive a tema Akatosh e Mehrunes Dagon, oltre a set di bardature per cavalli.

Oltre ai contenuti di gioco aggiuntivi, l'edizione Deluxe si arricchisce di materiali supplementari per gli appassionati: un artbook digitale che permette di esplorare il processo creativo dietro la rimasterizzazione e un'applicazione dedicata alla colonna sonora. Questi elementi extra rappresentano un valore aggiunto per i collezionisti e per chi desidera immergersi completamente nell'universo di Oblivion, ma la decisione di rendere alcune missioni e ricompense esclusive dell'edizione premium ha generato opinioni contrastanti tra i fan.

Per chi desidera apprezzare a pieno l'entità del lavoro di rimasterizzazione, sono disponibili diversi confronti visivi tra la versione originale del 2006 e questa nuova edizione, che mostrano chiaramente quanto sia stato profondo l'intervento di rinnovamento grafico. I miglioramenti includono texture in alta definizione, effetti di illuminazione avanzati e una maggiore distanza visiva, elementi che contribuiscono a rendere l'esperienza di gioco più immersiva pur mantenendo intatto lo spirito dell'opera originale.